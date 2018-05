Machine de Cirque s'inspire des fêtes foraines

À l'aube de sa 500e représentation, la jeune compagnie Machine de Cirque dévoile sa seconde création, Truck Stop, qui sera présentée début juin dans le cadre de l'événement Jours de Cirque.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

« Il s'agit d'un road trip, d'une traversée du continent », explique en entrevue le directeur artistique de Machine de Cirque, Vincent Dubé, lors d'une conférence de presse, jeudi matin, au cours de laquelle les journalistes ont eu un avant-goût de cette nouvelle création.

« Six campeurs décident de partir à l'aventure au volant de leur camion pour parcourir le continent américain d'est en ouest », ajoute-t-il. C'est ce voyage auquel nous assisterons dans Truck Stop.

Un camion plein de surprises

Machine de Cirque reprend ici le concept des forains puisque leur camion sillonnera le Canada tout l'été. Ce fameux camion contiendra tout ce dont ils ont besoin pour donner une représentation.

Le stage se transforme en camion. On le traîne et on l'installe quand on arrive au site. Pendant le show le camion va ouvrir et devenir la scène.

Adam Strom, artiste de cirque, Truck Stop