Manifestations anti-G7 à Québec : pas besoin de se « placarder », dit la police

Le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ne voit de raisons pour lesquelles les citoyens et les commerçants devraient « commencer à se placarder » et éviter le centre-ville en prévision des manifestations qui auront lieu en marge du Sommet du G7.

Un texte de Louis Gagné

« Présentement, on demande aux commerçants, comme à tous nos citoyens ordinaires, de continuer à vaquer à leurs occupations normales puisqu’on est dans une évaluation du risque qui est modéré », a expliqué Robert Pigeon, mercredi, lors d’une conférence de presse.

Le chef de police croit que des gens « mal intentionnés » tenteront d’infiltrer les manifestants afin de créer « du grabuge » sur son territoire. Il ne s’attend toutefois pas à ce que l’accès extrêmement contrôlé du site où se tiendra le Sommet, à La Malbaie, provoque de la frustration chez les protestataires et les incite à se rabattre sur Québec pour y faire de la casse.

« Nous avons des informations à l’effet que plusieurs manifestants ont l’intention de se diriger à Québec, mais nous [ne faisons pas l’équation selon laquelle] la frustration est présente et compte tenu de cette frustration, on va venir se défouler à Québec. On n’a pas ça maintenant », a affirmé M. Pigeon.

Présentement, je ne recommande à personne de commencer à se placarder puisqu’on est toujours dans les mêmes ordres que les manifestations normales qu’on a eues le 25 novembre ou au mois d’août. Robert Pigeon, chef du Service de police de la Ville de Québec

Pas de barricade, mais…

Le chef du SPVQ s’est engagé à garantir aux citoyens le droit de manifester et d’exprimer leurs opinions à condition, cependant, qu’ils le fassent dans le respect des lois et des règlements.

Il a réitéré que les autorités n’avaient pas l’intention d’ériger de périmètre de sécurité sur le territoire de la ville de Québec. Le chef du SPVQ prévient toutefois que l’accès à certains sites pourrait être restreint par moments.

« Bien qu’on se réserve le droit de clôturer certains espaces, un moment donné ou à un autre, ça sera de façon très minime pour assurer la sécurité de certains endroits à des moments ponctuels », a précisé Robert Pigeon.