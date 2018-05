Médecin et… magicien pour les enfants diabétiques

Un médecin de la région de Portneuf a trouvé une façon originale d'amasser des dons pour les enfants diabétiques en se transformant en magicien.

Pierre Filteau, un médecin de famille de Saint-Marc-des-Carrières, pratique la médecine depuis une trentaine d'années. L’homme de 58 ans consacre une partie de son temps à la recherche sur le diabète, qu’il combine parfois avec la magie.

« Il y a un camp de vacances pour les enfants diabétiques. Je suis allé faire un spectacle là-bas et je leur ai dit que j’étais diabétique. Donc, je leur ai dit, ne vous mettez pas de barrière. Vous pouvez devenir ce que vous souhaitez être : médecin, magicien ».

Et j’ai fait des spectacles pour l’association des diabétiques. Toujours pour les enfants, dans le but d’apporter du bonheur et de l’inspiration.

Pierre Filteau, médecin de famille