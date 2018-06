Milos Raonic se retire du tournoi de Queen's après sa victoire au premier tour

La carrière de Milos Raonic est une longue succession de blessures. Cette fois, c'est son épaule droite qui contraint le Canadien à déclarer forfait pour le tournoi sur gazon du Queen's, à Londres, après sa victoire au premier tour mardi.

Les organisateurs du tournoi ont annoncé la nouvelle un peu plus de cinq heures après le gain facile de 6-1 et 3-1 de Raonic contre l'Indien Yuki Bhambri, 84e joueur mondial.

À la mi-avril, le 31e joueur à l'ATP s'était retiré du Masters de Monte-Carlo juste avant son match de troisième tour contre Marin Cilic en raison d'une blessure au genou droit. Cette même blessure l'avait forcé à renoncer au Masters de Rome et aux Internationaux de France.

Blessé à un muscle ischiojambier, Raonic n'avait pas participé au tournoi d'Acapulco et Masters d'Indian Wells l'hiver dernier avant d'abandonner avant son match de troisième tour au Masters de Miami à la fin mars.

Mardi, Raonic semblait pourtant en grande forme et en parfaite maîtrise, lui qui sortait d'une finale perdue contre Roger Federer dimanche à Stuttgart.

La rencontre n'avait duré que 44 minutes puisque Bhambri avait lui-même été contraint à l'abandon. À 1-0 au début de la seconde manche, Bhambri a reçu la visite du soigneur qui s'est attardé à la condition de son genou. Trois jeux plus tard, le joueur issu des qualifications a jeté l'éponge.

En dépit de la courte durée du duel, l'Ontarien avait tout de même eu le temps d'enregistrer 13 as contre zéro pour son rival qui n'a inscrit que cinq maigres points en retour de service

Le forfait de Raonic signifie que Feliciano Lopez, 37e raquette mondiale, passe directement au troisième tour. L'Espagnol a eu le dessus sur le Belge David Goffin (no 4) 6-3, 6-7 (7/9) et 6-3.

Djokovic impérial à ses débuts sur herbe

Novak Djokovic avait quitté Roland-Garros fâché, laissant même planer le doute sur sa présence sur le gazon cet été après sa défaite en quarts de finale contre le surprenant Italien Marco Cecchinato.

Le Serbe s'en est visiblement bien remis et a facilement éliminé l'Australien John Millman, 63e à l'ATP, 6-2 et 6-1.

Le 22e mondial s'est montré extrêmement efficace, incisif, et sûr de son jeu. Il n'a en effet perdu que trois jeux et seulement six points sur son service dans l'intégralité de la rencontre. De quoi le rassurer.

Les choses risquent cependant de se corser un peu plus au deuxième tour pour l'ex-numéro un mondial puisqu'il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov. La 2e tête de série a éliminé le Bosnien Damir Dzumhur 6-3, 6-7 (4/7) et 6-3

Autres résultats (1er tour) :