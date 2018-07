Mobilisation pour accueillir des refugiés syriens à Deschambault-Grondines

Des citoyens de Deschambault-Grondines se mobilisent afin d'accueillir une famille de réfugiés syriens dans leur municipalité.

Un texte de Maxime Corneau

La démarche est inspirée de celles des résidents de Saint-Ubalde et de Pont-Rouge qui ont accueilli de jeunes familles syriennes l'année dernière.

Christian Denis, un conseiller municipal de la petite ville, est le représentant municipal du groupe nommé « Comité d’accueil Portneuf Ouest ».

« C’est une démarche humanitaire, c’est une démarche qui vise à aider des gens qui sont profondément dans un niveau de détresse », explique-t-il.

La municipalité a d’ailleurs voté l’octroi d’une caution de 25 000 $ à l’endroit du comité. Les citoyens doivent avoir cette somme disponible lors de leurs démarches auprès des autorités afin qu’elles autorisent le projet d’accueil de réfugiés.

M. Denis est certain que la totalité de la somme sera recueillie par les citoyens lors d’activités de financements et que la municipalité n’aura pas à verser d’argent de cette caution.

Le Comité d’accueil de Portneuf Ouest a d'ailleurs tenu sa première activité de financement la fin de semaine dernière. L’activité a permis d’amasser près de 3000 $.

Le processus d’accueil pourrait prendre plus de deux ans.

Départs à Saint-Ubalde et Pont-Rouge

Par ailleurs, la famille Hreiz qui s'était installée dans la ville de Saint-Ubalde en mars 2017, lors d’un processus de parrainage similaire, a finalement quitté sa terre d’accueil.

Les deux parents et leur petite-fille ont décidé de s’établir à Laval pour poursuivre leur processus de francisation et trouver un emploi.

« Ce n’est pas un échec, on leur a donné les outils nécessaires pour vivre au Québec », martèle Gilles Pellerin, le coordonnateur du comité qui avait parrainé la famille.

Ce dernier admet que l'annonce a secoué les membres du comité. « On aime ces personnes-là, on s’est attaché. Ça peut créer une certaine tristesse, mais on était là pour leur donner une nouvelle vie et leur donner la liberté. »

La situation est similaire à Pont-Rouge, alors que la famille syrienne qui y avait été accueillie, a aussi choisi de quitter pour Laval.

Christian Denis explique que la douzaine de membres du comité ne sont pas découragés par les départs des famille de Saint-Ubalde et Pont-Rouge. Ce genre de départs doivent être envisagés dès le début du processus d'accueil.

« Comme tous les Québécois, si leur avenir est ailleurs, il sera ailleurs. […] On ne peut pas attacher ces gens-là, ils ont été suffisamment attachés dans leur vie », conclut-il.