Montcalm en fête : des curiosités sur l'avenue Cartier à Québec

De la peinture sur l'asphalte, une machine à crêpes haute de cinq mètres, des œuvres d'art à troquer plutôt qu'à vendre : l'avenue Cartier regorgeait d'activités pour les petits et les grands, samedi après-midi. L'événement Montcalm en fête a voulu se donner de nouveaux airs, cette année.

« On a repris le concept qui avait servi pour l'ouverture du pavillon Lassonde du MNBAQ l'an dernier, le 24 juin, pour refaire une Folle foire », affirme le directeur général de la Société de développement commercial du quartier Montcalm, Jean-Pierre Bédard.

Ce dernier explique avoir misé sur des kiosques d'animation avec des comédiens qui interagissent avec le public. Après une dizaine d’années d’existence, Montcalm en fête a non seulement voulu changer d’air, mais aussi d’endroit.

On a voulu lui donner un peu plus d'ampleur, avoir plus d'attractivité en s'installant sur l'avenue Cartier plutôt que de faire ça au parc du Musée.

Jean-Pierre Bédard, directeur général de la Société de développement commercial du quartier Montcalm