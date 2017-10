Montmagny : conducteur recherché après avoir happé un adolescent

La Sûreté du Québec recherche toujours un conducteur qui a pris la fuite dimanche soir dans le secteur de Montmagny après avoir heurté un adolescent sur le bord de la route. Le jeune de 16 ans a été grièvement blessé, mais on ne craint plus pour sa vie.

L’état de santé du jeune homme s’est stabilisé au cours de la nuit et il est maintenant hors de danger.

L’accident est survenu dimanche soir vers 20 h sur le chemin du Bras-Saint-Nicolas à Montmagny. Le jeune homme circulait en patins à roues alignées sur le bord de la route en compagnie d'un ami à vélo lorsqu’il a été happé par le véhicule, explique Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

« Le conducteur ou la conductrice ne s’est pas immobilisé sur place pour porter assistance à cette personne et le jeune homme de 16 ans a été transporté au centre hospitalier. Son état serait stable, fort heureusement. »

L'enquête progresse

L’autre jeune qui accompagnait la victime n'a pas été blessé. Il a été témoin des événements, dit Ann Mahieu.

« C’est certain que cette personne a été un témoin très important relativement à l'enquête en cours. C'est certain qu'on ratisse plus large aussi au niveau des témoignages qu'on pourrait recueillir au niveau des personnes qui ont pu voir ou entendre certains éléments qui peuvent être utilisés dans l'enquête. Mais l'enquête progresse très bien. »

Les enquêteurs ont recueilli des débris du véhicule sur le lieu de l’accident. La SQ n'a toutefois pas divulgué de description du véhicule.