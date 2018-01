Nathalie Leclerc désignée candidate du PQ dans  Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Nathalie Leclerc a officiellement été désignée samedi candidate du Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré pour les prochaines élections provinciales.

La fille du poète et chanteur Félix Leclerc tentera de déloger la députée libérale Caroline Simard, qui avait défait la première ministre Pauline Marois en 2014.

La députée de Taschereau Agnès Maltais a présenté Nathalie Leclerc en parlant de sa contribution au monde de la culture, elle qui exerce le métier d’écrivaine.

« Je pense que c'est le moment du renouveau, a affirmé Madame Maltais. Ça rend très sereine de voir que des personnalités comme Nathalie Leclerc veulent prendre la relève.

La nouvelle candidate est connue pour son engagement au sein de la Fondation Félix-Leclerc, dont elle vient tout juste de quitter le conseil d’administration « par souci de transparence ». Chose certaine, elle entend parler abondamment de culture lors de sa campagne.

« J'ai trois jeunes enfants et je trouve que la culture n'est pas très présente dans nos écoles non plus. Il faudrait essayer d'en ajouter un peu plus », a lancé la candidate.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a lu une note rédigée par Pauline Marois. Il a également souligné qu'Agnès Maltais a réussi sa sortie et que Nathalie Leclerc a réussi son entrée en politique.

« Je trouve que la semaine se termine très bien, a déclaré Jean-François Lisée. Ça annonce une équipe formidable de candidats et de candidates pour la prochaine élection. »

Environ 70 militants étaient présents pour l'assemblée d'investiture.