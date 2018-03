Neige et poudrerie : une autre tempête pour la Beauce et Charlevoix

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour la Beauce avec plus de 20 cm à recevoir de mardi à mercredi. Un bulletin météo spécial est aussi en vigueur pour Charlevoix qui en aura tout autant. La région de Québec ne sera pas épargnée non plus et la poudrerie sera aussi à surveiller avec cet imposant système dépressionnaire.

Un texte de Marie-Audrey Houle

Si le changement d'heure récent et le printemps à venir la semaine prochaine nous permettent de rêver tranquillement à la belle saison, voilà que l’hiver en décide autrement avec des conditions météorologiques difficiles à surveiller de mardi à mercredi.

Un scénario similaire à la semaine dernière puisqu'il s'agit encore une fois d'un système dépressionnaire qui s’intensifie en remontant la côte est américaine vers le Québec. Dès mardi matin, les premiers flocons tomberont sur le centre de la province pour s’intensifier dans la nuit de mardi à mercredi et pour la journée de mercredi. Les vents vont devenir de plus en plus forts passants de rafales à 40 km/h en matinée à 80 km/h en fin d’après-midi générant des conditions de poudrerie élevée par moments.

Au total, la Beauce et Charlevoix pourraient recevoir plus de 20 cm de neige alors que la Capitale-Nationale en aura 10 à 15 cm. La Gaspésie et le Nouveau-Brunswick recevront les plus grandes accumulations avec plus de 30 cm de neige.

Jeudi, les conditions vont s’améliorer graduellement, mais il faudra patienter à vendredi pour retrouver le soleil qui restera par ailleurs bien en place pour la fin de semaine avec des températures de plus en plus douces.

En vous rappelant que le printemps 2018 débute le 20 mars prochain.