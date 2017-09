NFL : Antony Auclair bientôt fixé sur son sort

Antony Auclair aura une dernière occasion d'impressionner les entraîneurs des Buccaneers de Tampa Bay jeudi soir.

Un texte de Jean-Philippe Martin

L'ailier rapproché sera en uniforme contre les Redskins de Washington. Il s'agit du dernier match préparatoire des Bucs avant que ne soit dévoilée l'identité des 53 joueurs qui formeront l'équipe pour la prochaine saison.

Quelles sont chances de retrouver le nom d’Antony Auclair sur cette liste? Glen Constantin, l'ancien entraîneur d’Auclair chez le Rouge et or de l'Université Laval répond avec un optimisme prudent.

« J'ai un contact « en haut » qui me dit que les choses "regardent" très très bien! Il ne faut rien prendre pour acquis. On va se croiser les doigts comme tout le monde et on va attendre! Ce que j'ai pu comprendre c'est qu'il est partant au sein de trois des six unités spéciales. C'est très bon! Il serait dans le "mix" des quatre [ailiers rapprochés] en uniforme. »

Adam Auclair n'a rien manqué du parcours de son frère au camp d'entraînement des Buccaneers. Il estime qu’Antony a connu une belle progression.

« Il me surprend de match en match! C'est un gars qui travaille fort à toutes les games. Il s'améliore dans les blocs. Même s'il n'a pas reçu beaucoup de passes, je trouve que ses tracés de passes se sont beaucoup améliorés. »

Le joueur de 2e année chez le Rouge et or espère que l'aventure de son frère dans la NFL connaitra un dénouement positif, mais il hésite à se prononcer sur les chances d’Antony d'obtenir un poste de régulier.

« C'est dur à dire! On ne sait jamais à quoi s'attendre. Au repêchage, on pensait qu'il serait sélectionné, mais il ne l'a pas été. Honnêtement, on ne se fait pas d'attente. On verra ce qui va arriver! »