Nouveau record établi au demi-marathon de Lévis

Du soleil et des vents très légers. C'est dans ces conditions idéales que le coureur d'origine kenyane Kipsang Ezekiel a remporté dimanche le demi-marathon Oasis à Lévis en 1 heure, 8 minutes et 15 secondes, soit deux minutes d'avance sur ses plus proches concurrents.

Le coureur de 21 ans participait pour la première fois à une compétition en sol canadien. « Je ne m’attendais pas à ça. J’avais en tête de faire 1 heure, 10 minutes », a timidement déclaré l’athlète au fil d’arrivée.

Chez les femmes, Karine Lefebvre de Lac-Beauport a terminé le demi-marathon en 1 heure, 21 minutes et 48 secondes.

« Très belle course. Très belle performance de ma part. De bons feelings tout au long de la course. J’ai eu du plaisir. Dans ma ville en plus : la belle grande région de Québec », a-t-elle souligné.

Apprécié des coureurs, l’itinéraire restera sensiblement le même que l’année dernière, soit un parcours descendant et rapide.

Record de participation

Près de 4200 coureurs et marcheurs ont pris part à ce 15e Demi-marathon de Lévis qui regroupait plusieurs épreuves, dont la Course des jeunes (2 km), le 5 km, le 10 km Oasis et le demi-marathon qui couvrait une distance de 21,1 km.

Il s’agit d’une augmentation de 700 coureurs par rapport à l’an dernier, souligne Chantale Lachance, vice-présidente opérations et marketing de Gestev, qui organise l’événement.