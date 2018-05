Nouvelle ligne d'aide pour les commerçants de Québec 

Permis, affichage, urbanisme, aide financière : les commerçants de Québec auront désormais un accès direct et privilégié aux fonctionnaires de la Ville de Québec grâce à une nouvelle ligne téléphonique.

Un texte de Camille Simard

Les commerçants n'ont qu'à composer le 418 641-6611 pour avoir accès au nouveau service.

Le maire Régis Labeaume espère ainsi faciliter l'accès aux questions relatives à la gestion du territoire et les besoins en développement économique.

« La ligne Info-commerçants contribue à affirmer la place de choix qu'occupent les fonctions commerciales dans l'économie locale. Et à favoriser un environnement propice à son développement » raconte le maire.

La Ville de Québec va déployer du personnel uniquement pour ce guichet d'information, mais ne prévoit pas l'embauche de nouveaux fonctionnaires.

On réorganise le travail pour faire en sorte d'être plus créatif. Régis Labeaume, maire de Québec

Plusieurs demandes

Près de 61 %des requêtes effectuées dans les différents arrondissements proviennent des commerçants.

Le maire reconnaît que le service pouvait être plus « optimal » pour les commerçants.

« On avait promis d'être encore plus efficace qu'on l'était, alors on est dans l'amélioration du service aux commerçants » explique-t-il.

La nouvelle ligne est en fonction dès maintenant.