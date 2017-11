Nouvelle offensive contre le forage gazier à Saint-Antoine-de-Tilly

Une cinquantaine de citoyens de Saint-Antoine-de-Tilly, dans Lotbinière, lancent une nouvelle offensive au gouvernement Couillard. Le regroupement craint qu'avec les lois en vigueur, des entreprises aillent de l'avant avec des projets de fracturation hydraulique et de forage dans leur municipalité.

Adopté sous bâillon par le gouvernement il y a presque un an, le projet de loi sur les hydrocarbures n'est pas encore en vigueur, mais le sera prochainement. Le regroupement de citoyens juge que la loi, dans sa forme actuelle, est trop permissive.

« Cette loi-là, elle permet tout », souligne Irène Dupuis, porte-parole du Comité de vigilance hydrocarbure de la MRC de Lotbinière.

La loi permet l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Elle permet la fracturation avec l'utilisation de produits chimiques. Elle permet des distances très rapprochées des maisons, soit 150 mètres des maisons. Irène Dupuis, porte-parole du Comité de vigilance hydrocarbure de la MRC de Lotbinière

Inquiétudes

Plusieurs citoyens présents s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir un projet de forage dans leur ville. « Ça nous fait craindre pour la qualité de vie de nos enfants », souligne Béatrice Richer, citoyenne de la municipalité.

« On est en train de permettre du forage sur les terres nourricières, les plus belles terres du Québec. Où produirons-nous la nourriture lorsque l'on n'aura plus d'eau potable et des terres abimées? Certainement pas dans le Grand Nord », affirme Marie-France Côté, une autre citoyenne.

Le regroupement souhaite réserver un comité d'accueil aux élus présents au congrès du Parti libéral du Québec, qui se déroulera dans la capitale dès vendredi.

Le comité veut également remettre une pétition le 6 décembre prochain. Le document compte 25 000 noms.

De son côté, le cabinet du ministre des Ressources naturelles affirme qu'il est ouvert à modifier des règlements qui encadrent la loi sur les hydrocarbures. Le projet de loi pourrait être en vigueur au début 2018.

Avec les informations de Pascale Lacombe