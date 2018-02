Patients en CHSLD : entente imminente entre Québec et les médecins de famille

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont sur le point de conclure une entente qui permettra, selon eux, de freiner l'exode des médecins de famille des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) vers la pratique en cabinet.

Un texte de Louis Gagné

Le président-directeur général de la FMOQ, Louis Godin, a confirmé mercredi que les discussions qu’il a eues avec le ministre de la Santé au cours des derniers jours ont porté fruit. Gaétan Barrette avait affirmé mardi qu’une entente était imminente.

« Il reste à préciser certaines choses et certaines portions de l’entente, mais on s’est entendu avec le ministre de la Santé et à toute fin pratique, ce dossier-là est réglé. On devrait être en mesure d’annoncer ça à nos médecins au cours des prochains jours sans grande difficulté », a déclaré le Dr Godin en entrevue à Radio-Canada.

L’entente entre Québec et la FMOQ porte principalement sur la pondération des patients qui sont pris en charge lorsqu’ils sont en CHSLD. Elle comporte également des ajustements à la rémunération des omnipraticiens.

Reconnaître la « lourdeur »

Selon Louis Godin, le gouvernement s’apprête à reconnaître « la lourdeur » que représente, pour un médecin, le fait de suivre un patient en CHSLD par rapport à un patient qui est suivi en cabinet.

L’entente représenterait un juste milieu entre les avantages consentis pour la prise en charge de patients en bureau, d’une part, et ceux offerts pour le suivi de patients à domicile, d’autre part. Le pdg de la FMOQ est confiant que l’accord mettra fin aux départs massifs des médecins de famille qui exercent en CHSLD.

On est convaincu que ça va avoir un effet significatif à l’intérieur de ça, c’est clair, et ça correspond pas mal, je vous dirais, aux attentes que les médecins avaient. Dr Louis Godin, président-directeur général, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Les craintes de la loi 20

De nombreux médecins ont cessé de pratiquer dans les CHSLD au cours des derniers mois pour se concentrer sur la pratique en clinique médicale. Le problème est particulièrement important dans la région de Québec.

À titre d'exemple, le CHSLD Saint-Augustin, situé dans l’arrondissement de Beauport, pourrait se retrouver sans médecin de famille à la suite du départ annoncé de sa dernière omnipraticienne.

Des médecins démissionnaires ont montré du doigt les exigences de prise en charge de patients du ministre de la Santé. Même si l’application de la loi 20 est suspendue, des omnipraticiens craignent de voir leur réputation amputée s’ils ne prennent pas en charge un minimum de 500 patients.

Le patron de la FMOQ affirme que ces peurs sont sans fondement puisque la règle des 500 patients s’applique uniquement aux médecins qui souhaitent obtenir une rémunération majorée en cabinet.

« Il y a une augmentation à partir du moment où vous avez 500 patients, mais nulle part ailleurs dans l’entente il n’est question de pénalité ou d’obligation d’avoir 500 patients à l’intérieur de ça », insiste Louis Godin.