Patrice Michaud, la bête de scène

Patrice Michaud avait carte blanche mardi soir, un exercice qui s'est avéré coloré, survolté et ponctué d'humour. Marie-Mai,Yann Perreau, Mario Pelchat, Pascale Picard et plusieurs autres ont accompagné le chanteur dans ses folies.

Une critique d'Anne-Josée Cameron

Le spectacle a commencé avec un petit film d'archives montrant l'enfance de l'artiste à Cap-Chat, jusqu'à son arrivée sur les Plaines.

Ses premières paroles ont d'ailleurs été pour ses parents : « Papa, maman, je joue sur les Plaines! », a-t-il lancé.

Il s'est ensuite jeté avec fougue dans l'interprétation de plusieurs chansons tirées de son dernier album dont Kamikaze, Cherry Blossom et Éloïse.

Le ton était donné. Patrice Michaud avait bien l'intention de s'amuser en compagnie de la foule. Il était impossible de résister à la bonne humeur et à l'humour de l'artiste.

Accompagné de cinq musiciens et d'une section de cuivres, l'auteur-compositeur-interprète s'en est donné à cœur joie, affirmant que cette soirée était un rêve.

« J'ai l'impression de chanter à la maison », a affirmé le musicien qui a habité à Québec pendant 8 ans.

Des surprises

L'une des surprises de l'artiste, un clin d'œil à son premier slow, un retour en 1994, à Cap-Chat.

L'élue de son coeur se nommait alors Julie Pelletier et, comme par hasard, elle était sur les Plaines. Patrice Michaud l’a donc invitée à le rejoindre sur scène pour revivre ce moment.

Cette fois-ci, Mario Pelchat était là en personne pour jouer Des pleurs sous la pluie. Il fallait voir la foule rire et chanter avec Michaud.

Un saut dans le passé

À mi-parcours du spectacle, Les Majestiques sont apparus sur scène, enfilant leur veste à paillettes et jouant leur musique yéyé inspirée des années 60.

Ce saut dans le passé était accompagné de danseuses yéyé et de très beaux segments visuels signés Marcella Grimaux. Pascale Picard est également venue chanter Ces bottes sont faites pour marcher.

Yann Perreau a aussi enfilé une veste à paillettes en offrant, avec l'hôte de la soirée, une série de chansons endiablées comme C'est beau comme on s'aime, Les cactus et Are you gonna go my way.

Que dire du sens de l'humour de Mario Pelchat qui a fait un retour sur scène vêtu de la veste des Majestiques pour chanter le grand succès de Jo Dassin Les yeux d'Émilie.

Cette carte blanche aurait pu lui être dédiée entièrement, mais il a préféré la partager avec les artistes pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Hommage à Luc Plamondon

C'est devant une foule clairsemée que les artistes du spectacle Hommage à Luc Plamondon ont commencé leur tour de chant.

C'est d'ailleurs bien dommage, car les chanteuses présentes étaient très bonnes, à commencer par Martha Wainwright qui a ouvert la soirée avec l'une des pièces phares de Plamondon, Le parc Belmont. Puis, c'est le duo Milk & Bone qui a enchaîné avec Monopolis.

Betty Bonifassi est arrivée juste après pour interpréter de Oxygène, y mettant tout son coeur et son talent. Heureusement, à ce moment-là, le parterre s'était rempli et la soirée pouvait réellement commencer.

La version avec choeur de Ma mère chantait toujours, proposée par Marie-Pierre Arthur, a semblé charmer les spectateurs par sa douceur et son ton élégiaque. Elle est par la suite revenue avec le tube popularisée par Céline Dion Je danse dans ma tête auquel elle a donné un petit côté plus rock.

Safia Nolin a offert aux festivaliers le moment le plus touchant du concert avec son interprétation sensible du Blues du businessman.

Le S.O.S. d'un terrien en détresse d'Ariane Moffat a aussi été chaudement accueilli, donnant littéralement la chair de poule aux spectateurs.

L'hommage à Luc Plamondon s'est terminé de manière très émouvante lorsque toutes les chanteuses sont montées sur scène pour chanter en coeur l'une de ses plus belles chansons du parolier, Ne tuons pas la beauté du monde.

Rappelons que ces arrangements, signés Jean-Phi Goncalves, avaient d'abord été réalisés dans le cadre du spectacle du Cirque du Soleil intitulé Stone - Hommage à Plamondon.

La scène des Plaines accueillera mercredi la soirée ÉlectroFeq avec Gorfon City,Tory Lanez et The Chainsmokers.