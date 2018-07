Pénurie de main-d’œuvre : le restaurant Chez Jules contraint de fermer une journée

Alors que la saison touristique bat son plein, les propriétaires du restaurant Chez Jules, situé dans le Vieux-Québec, annoncent que leur établissement sera fermé ce vendredi en raison d'un manque de personnel.

Cette fermeture ponctuelle vise à offrir un peu de répit aux employés, qui mettent les bouchées doubles depuis plusieurs mois.

« Je vous dirais que depuis un an, on fonctionne tous les jours avec un ou deux employés en moins en cuisine. Il en manque tout le temps un ou deux, tout le temps, tout le temps, tout le temps », raconte Marc-Antoine Doré, copropriétaire de Couillard, Fils & et Cie, à qui appartient Chez Jules.

Le restaurateur reconnaît que fermer son établissement de la rue Sainte-Anne en plein Festival d’été de Québec est un « choix déchirant », mais il en va de la santé de son personnel.

« Les employés ont plus de pression parce qu’on a une cadence à suivre qui est un petit peu moindre durant l’hiver et puis là, voyant un peu l’essoufflement de l’équipe, on a décidé de fermer 24 heures », explique-t-il.

Marc-Antoine Doré n’écarte pas d’autres journées de fermeture d’ici la fin de l’été.

Avec les informations de Carl Marchand