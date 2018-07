Place Fleur de lys pourrait changer de propriétaire

L'entreprise immobilière Trudel Alliance souhaite se porter acquéreur du centre commercial Fleur de lys.

La société, dont le siège social est à Québec, a récemment déposé une offre d’achat après avoir effectué une « analyse approfondie » de ce secteur « à fort potentiel ».

Trudel Alliance précise toutefois que la transaction n’est pas finalisée « puisqu’il reste encore quelques détails à régler ».

« Fleur de Lys est une propriété bien établie et très appréciée par les résidents du secteur et de la grande région de Québec. Elle comprend des locataires de grande qualité telles les bannières Maxi, Walmart, Sports Experts, Le Salon de Jeux de Québec et plusieurs autres commerçants », écrit l’entreprise dans un communiqué.

Elle ajoute que la proximité du Centre Vidéotron et l’intention de la Ville de Québec de redynamiser le secteur ont contribué à sa décision de déposer une offre d’achat.

Trudel Alliance se décrit comme « un important fonds immobilier commercial d’acquisition ». Son parc immobilier commercial privé compte 25 propriétés au Québec.

Plusieurs départs

La possibilité que Trudel Alliance acquière le centre Fleur de lys réjouit des commerçants. Certains affirment que le complexe a été quelque peu négligé au cours des dernières années.

De plus, les départs de grandes bannières comme Sears et La Baie n’ont pas encore été comblés par la venue d’autres magasins.

« Surtout, c’est des commerçants québécois qui prennent la relève. Donc, pour moi, je pense que ce serait une très bonne initiative parce qu’ils sont plus enclins à savoir quels sont nos besoins », commente Claire Croussette, assistante-gérante chez Leclerc Chaussures.

« Positif pour tout le monde »

De son côté, le propriétaire de la boutique Passe-temps 3000, Mario Nadeau, croit qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’avenir du centre commercial.

« C’est du positif pour tout le monde, pour les marchands, pour les gens de l’arrondissement, les gens de Québec. C’est quand même un centre d’achats qui est sur la main. On est sur l’autoroute Laurentienne. C’est un plus là. Ça prend ça. »

Le centre commercial Fleur de lys appartient au groupe torontois KingSett Capital. Il n’apparaît toutefois plus sur la liste des actifs de l’entreprise affichée sur son site internet.

Avec les informations de Carl Marchand