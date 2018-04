Pluie verglaçante et chaussée glissante dans la région de Québec

La prudence est de mise sur les routes de la région de Québec lundi avec la pluie verglaçante et les forts vents prévus tout au long de la journée. Un carambolage est survenu tôt lundi sur l'autoroute Charest. Des établissements scolaires ferment leurs portes pour la journée.

Avec les températures près du point de congélation, les précipitations qui tombent de façon intermittente sur la région rendent la chaussée particulièrement glissante.

Sorties de route, capotages et carambolage sont survenus en un court laps de temps. Une dizaine de véhicules sont impliqués dans un carambolage sur l'autoroute Charest Ouest dans le secteur Robert-Bourassa.

Les équipes du ministère des Transports procèdent à l’épandage de sel sur les routes pour faire fondre la glace le plus rapidement possible, mentionne Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports.

« Aujourd’hui, on est chanceux, avec des températures aux environs de 0 degré Celsius, on est dans des conditions météo qui favorisent l’efficacité du sel. On va souhaiter que tout ça s’améliore. »

Les liaison en autocars d'Orléans Express demeurent conditionnelles aujourd'hui et demain. Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante, de neige et de mélange de précipitations. Des retards et des annulations sont à prévoir. Des mises à jour seront publiées sur le site web du transporteur.

Jusqu'à 20 mm de pluie verglaçante

Environnement Canada a publié un avertissement de pluie verglaçante pour tous les secteurs de la Capitale-Nationale. Ces conditions seront accompagnées de forts vents, avec des rafales qui pourraient atteindre 80 km/h.

De 10 à 20 millimètres de verglas sont attendus jusqu'à mardi matin. Près de 2 centimètres de glace pourraient s'accumuler au sol.

Les précipitations devraient se transformer en pluie mardi, car le mercure sera à la hausse.

En raison des mauvaises conditions routières, plusieurs établissements scolaires, particulièrement sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, ont fermé leurs portes pour la journée lundi.