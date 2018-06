Plus de 2000 boîtes à lunch du G7 à Lauberivière

L'organisation du Sommet du G7 a remis les nombreux surplus de nourriture à l'organisme de Québec Lauberivière. Plus de 2000 boîtes à lunch seront distribuées aux personnes vulnérables.

Ces boîtes à lunch étaient destinées au Centre des congrès et seront remises aux personnes qui fréquentent l'organisme.

Le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay, est très heureux de recevoir ces dons.

« On sait qu’une boîte à lunch ça peut durer trois ou quatre jours au frais, alors ça va nous éviter de cuisiner, et ce qu’on avait prévu à cuisiner avec les dons qu’on a va nous permettre de pouvoir étirer ce qu’on a déjà », dit-il, précisant que son organisme distribue des centaines de repas par jour.

Si Lauberivière ne parvient pas à tout distribuer, les boîtes à lunch seront partagées avec d’autres organismes de Québec.

« On est très très content parce que nous, à Lauberivière, on vit des dons du public. Alors plus on reçoit de dons, et plus ça diminue l’achat de nourriture qu’on doit faire », ajoute M. Boulay.

Des policiers et des pompiers sont même venus distribuer des repas durant le Sommet du G7.

« La boîte repas c’est aussi un outil de travail, parce qu’avec les repas, on va créer un lien de confiance avec les gens », souligne-t-il.