Plus de chantiers à Québec en 2018, mais de plus courte durée

La Ville de Québec comptera près de 850 chantiers routiers sur son territoire, un investissement de plus de 113 millions de dollars. Il y aura plus de chantiers par rapport à l'an dernier, mais ils seront de plus courte durée.

Les chantiers qualifiés de « faible envergure », auront moins d'impact sur le réseau routier.

« Ce sont des projets qui sont plus en périphérie, il y a moins de projets majeurs d'envergure », explique le vice-président du comité exécutif, Jonatan Julien.

Parmi les chantiers, quatre feront l'objet d'un suivi plus pointu. Dans le secteur Chauveau, il y aura notamment le réaménagement de l'avenue Chauveau et des boulevards de l'Ormière et de l'Auvergne.

« Ça va nous permettre d'ajouter une voie de virage à droite, et à gauche, et d'améliorer cette intersection-là qui est un noeud important dans le secteur », affirme le directeur du Service du transport et de la mobilité durable, Marc des Rivières.

Opération asphaltage

Pour une troisième année, la Ville poursuit son opération massive d'asphaltage, afin de colmater les nids-de-poule.

Comme les deux autres années, 200 kilomètres d'asphalte seront remis à neuf.

La Ville a reçu 1 196 signalements en 2018, une diminution de 643 par rapport à 2017.

Le vice-président du comité exécutif estime que la « qualité de roulement » s'est nettement améliorée depuis les dernières années.

« De manière probante, on a réduit de 60 % le nombre de signalements de nids-de-poule qui pour nous est un indicateur assez performant de l'efficacité de notre programme », affirme Jonatan Julien.