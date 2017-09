Portrait des déplacements dans la région de Québec

Le ministère des Transports du Québec mène une vaste enquête sur les déplacements réels des citoyens dans la région de Québec afin de mieux planifier l'offre de services. Des milliers de citoyens seront sondés grâce à l'Enquête Origine-Destination 2017.

L'enquête, menée depuis une semaine, amènera les représentants du ministère des Transports à visiter une quarantaine de municipalités et paroisses de la grande région de Québec. Des automobilistes, entre autres, seront directement interrogés afin d'établir le portrait des déplacements.

« C'est très court ce qu'on leur demande, d'où ils viennent, où ils s'en vont, la raison de leur déplacement », explique Guillaume Paradis, porte-parole pour le ministère des Transports.

Un barrage routier attendait justement les automobilistes mercredi en matinée sur la route 218 dans les environs de Saint-Gilles dans la MRC de Lotbinière.

« Jusqu'à la mi-octobre, on sera présent sur les routes les mardi, mercredi et jeudi pour enquêter, pour questionner les gens qui entrent sur le territoire, sur la raison de leur déplacement et leur destination », précise Guillaume Paradis.

Enquête en deux volets

Afin de mieux cerner les déplacements pour la grande région de Québec, l'enquête est menée en deux volets. En plus des automobilistes, le ministère des Transports interrogera 40 000 personnes concernant leurs déplacements.

« Dans l'enquête téléphonique, ce sera plus précis. On va aller chercher le profil du ménage, les habitudes de déplacement pour vraiment avoir un portrait global des déplacements dans la région de Québec », ajoute Guillaume Paradis.

Les enquêtes Origine-Destination sont menées tous les cinq ans depuis 1977. En 2011, l'enquête a notamment permis de mesurer le prolongement des heures de pointe sur le pont Pierre-Laporte.

« Les données servent à la planification des transports, pour le ministère, pour les municipalités et les sociétés de transport. Il y a des enjeux actuellement à Québec et il faut planifier l'offre de service », avance le porte-parole.

L'Enquête Origine-Destination sera menée jusqu'au 5 décembre. Les données seront connues en 2019.