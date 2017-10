Premier débat à la mairie : les défis qui attendent les trois candidats

Les candidats à la mairie de Québec Régis Labeaume, Anne Guérette et Jean-François Gosselin vont croiser le fer ce soir lors d'un débat présenté dans le cadre d'une édition spéciale du Téléjournal Québec.

Un texte de Louis Gagné

Ce premier débat télévisé de la campagne électorale, d'une durée de 40 minutes, s'amorcera à 18 h 14 et sera arbitré par l’animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard.

Les aspirants maires s’affronteront sur trois thèmes :

Transport en commun et mobilité; Économie et main-d’œuvre; Patrimoine et qualité de vie.

Les attentes?

À quelques heures du débat, trois observateurs de la scène municipale québécoise ont partagé leurs attentes et leurs observations à l’émission Radio-Canada cet après-midi, animée par Catherine Lachaussée.

Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, Louise Boisvert, journaliste aux affaires municipales à ICI Québec, et François Bourque, chroniqueur au quotidien Le Soleil, nous expliquent les défis qui attendent les trois aspirants maires ainsi que les stratégies qu’ils risquent d’adopter.

Régis Labeaume, maire sortant et chef d’Équipe Labeaume

Le maire sortant, Régis Labeaume, demeurerait le favori des intentions de vote pour remporter l’élection municipale du 5 novembre prochain. Karine Gagnon rappelle qu’un sondage réalisé pour Le Journal de Québec avant le déclenchement de la campagne électorale révélait que le chef d’Équipe Labeaume bénéficie des intentions de vote les plus « fermes » et les plus « solides ».

Elle croit que le maire sortant a intérêt à conserver son calme et à s’en tenir à son message. « Il a avantage à ne pas trop sortir de ses gonds, à parler de sa vision, lancer quelques idées », soutient la chroniqueuse.

On dit souvent que le maire Labeaume est son pire ennemi. Alors, cette fois-ci, je pense que c’est un de ses défis. Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec

François Bourque soutient pour sa part que Régis Labeaume devra expliquer davantage son projet de système de transport structurant. Il s’étonne d’ailleurs que ses adversaires n’aient pas cherché à l’attaquer de façon plus soutenue sur cet enjeu.

« Ça n'a pas de bon sens que la mobilité soit l’enjeu central de cette campagne et que le maire s’en tire aussi bien, sans avoir à s’expliquer sur ce qu’il veut faire ni sur comment il va le faire », affirme le chroniqueur du journal Le Soleil.

Louise Boisvert s’attend de son côté à ce que le chef d’Équipe Labeaume tente de se présenter à la fois comme le candidat du transport en commun et celui des automobilistes. Le maire sortant tentera en quelque sorte de ménager la chèvre et le chou, notamment en ce qui concerne le projet d’un troisième lien routier au-dessus du fleuve Saint-Laurent.

« Ça va être ça, son message, de rappeler qu’il est pour le projet du troisième lien dans le principe, mais qu’il va toujours être celui qui va défendre les intérêts des gens de Québec. Donc si le troisième lien à l’Est a un impact pour les gens de Beauport et de Charlesbourg, il va être contre […] Il essaie d’être le maire de tout le monde », résume la journaliste.

Anne Guérette, chef de Démocratie Québec

Selon François Bourque, l’un des défis d’Anne Guérette au cours du débat de ce soir et d’ici le reste de la campagne sera de démontrer qu’elle n’est pas uniquement la candidate du centre et de la Haute-Ville. Il ajoute que la chef de Démocratie Québec devra également briser « l’image très intransigeante » qu’elle projette.

Louise Boisvert croit pour sa part qu’Anne Guérette devra mieux défendre ses idées, d’autant qu’elle aura en face d’elle un communicateur habile en Régis Labeaume. La journaliste juge que certaines propositions de la candidate à la mairie, comme celle de limiter la vitesse à 30 km/h dans les rues des quartiers résidentiels, ne sont pas appuyées par des arguments solides.

Ça rassure les gens, mais dans les faits, les études montrent que ce n’est pas la seule chose à faire pour ralentir la circulation. Elle est [à l’hôtel de ville] depuis 10 ans et elle a entendu ce discours-là, mais elle n’était pas prête à défendre son 30 km/h. Louise Boisvert, journaliste aux affaires municipales à ICI Québec

Karine Gagnon observe quant à elle que la chef de Démocratie Québec « fait meilleure figure » depuis quelques semaines.

« Elle est arrivée avec des idées concrètes et on sent que ses dossiers sont très étudiés […] Elle a trouvé le ton juste, et si elle le maintient, je pense qu’elle peut marquer des points contre ses adversaires, contre M. Gosselin notamment. »

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

À entendre les trois observateurs de la campagne municipale invités à l’émission Radio-Canada cet après-midi, la tâche s’annonce plus ardue pour le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin. Louise Boisvert soutient qu’il est celui des trois candidats qui a « le plus à perdre ».

« Il n’est pas suffisamment connu, donc c’est une chance en or pour lui de marquer des points, mais ça pourrait se retourner contre lui », fait-elle remarquer.

La journaliste d’ICI Québec affectée à la couverture municipale mentionne que l’aspirant maire devra tenir un discours plus rassembleur et ne pas s’adresser uniquement aux automobilistes s’il souhaite gagner des appuis.

François Bourque estime que le principal défi de Jean-François Gosselin sera « de se montrer un peu plus crédible dans les thèses qu’il défend ». Le chroniqueur au Soleil soutient que certaines propositions de Québec 21 relèvent « de la pensée magique », comme celle de réduire les impôts de 100 millions de dollars.

M. Gosselin nous répète depuis le début de la campagne : "Moi, je suis un homme de chiffres, je suis un diplômé en administration." Mais on a l’impression que les chiffres, ce n’est pas exactement sa force. François Bourque, chroniqueur au quotidien Le Soleil

Karine Gagnon abonde dans le même sens. Elle déplore « le manque de substance » de certains engagements de Québec 21. La chroniqueuse mentionne que Jean-François Gosselin a donné l’impression « qu’il ne s’intéressait pas nécessairement aux dossiers municipaux » avant de se lancer en politique.

Elle ajoute que son manque de connaissance sur certains sujets pourrait lui nuire lors du débat.

« C’est important pour lui de les connaître sur le bout des doigts et d’être capable de répliquer, sinon il va se faire mettre en boîte par ses adversaires assez facilement », prévoit Karine Gagnon.

Le débat sera présenté en direct à la télévision. Il sera également possible de suivre les échanges en direct sur la page Facebook d’ICI Québec à l’adresse https://www.facebook.com/iciquebec.