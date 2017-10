Présumée fraude dans une centaine de restaurants

La police de Québec a ouvert une enquête concernant une femme qui aurait fraudé une centaine de restaurants aux quatre coins de la province, dont plusieurs dans la région de Québec.

Un texte de Jean-François Nadeau

Selon les informations rapportées par des restaurateurs, le modus operandi de la présumée fraudeuse serait toujours sensiblement le même.

La femme se présenterait dans l'établissement, souvent des restaurants de sushis, affirmant s'être étouffée avec un morceau de pellicule plastique Cellophane retrouvé dans sa commande.

La dame n'aurait pas de facture, mais elle menacerait les employés de porter plainte et de faire une mauvaise réputation au commerce sur les réseaux sociaux s'ils refusent de la rembourser.

Le restaurant La Galette Libanaise, de la rue Maguire, dit avoir été victime de ce stratagème.

« Elle se présente au moment propice pendant qu'il y a beaucoup de clients, raconte le propriétaire, Tony Tannous. Elle obstrue le service et fait mal paraître le restaurant devant les autres clients. On est dans un domaine où l'image et le service sont importants. Elle lève le ton et menace de porter plainte. Les gens sont pris au dépourvu et la remboursent. »

La propriétaire du Sushi to Go de la rue St-Jean, Xuan Phan, affirme que son établissement a été fraudé, jeudi dernier, par la même femme, pour environ 75 $.

« Elle a nommé l'assiette de 30 morceaux, qui est notre assiette de luxe, raconte Xuan Phan. Quand je suis arrivée à mon resto, j'ai commencé à regarder les factures. Je n'ai absolument rien trouvé qui correspondait à ce qu'on lui avait remboursé. Une vingtaine de minutes plus tard, mon conjoint m'a appelé pour me dire qu'elle venait aussi de passer à son resto. »

Les caméras de surveillance de La Galette Libanaise ont capté des images de la suspecte, une femme blonde, qui mesurerait environ 1,76 m. Tony Tannous a diffusé la vidéo sur sa page Facebook.

« Avec ma caméra, on la voit qui se stationne, affirme-t-il. Elle entre chez nous, puis va dans le restaurant de sushis à côté. Elle fait quelques établissements et s'en va après. C'est choquant. C'est abuser de la bonté et de la confiance des gens. »

Plusieurs témoignages

Tony Tannous affirme qu'une centaine de restaurateurs l'ont contacté depuis qu'il a diffusé sa vidéo pour lui dire qu'ils avaient été fraudés par la même femme. Ils proviendraient de régions comme Québec, la Beauce, Saint-Hyacinthe, Lac-Mégantic, Granby et Victoriaville.

La police de Québec affirme avoir reçu officiellement une seule plainte pour l'instant. Tony Tannous va rencontrer des enquêteurs mercredi. Il incite les autres restaurateurs à porter plainte.

« Je ne veux pas qu'elle s'en sorte, qu'elle arrive devant le juge et qu'il n'ait pas d'outils pour la condamner, soutient-il. J'encourage les gens à écrire une description et dire ce qui s'est passé. Je ne pense pas récupérer mon argent, mais au moins, que justice soit faite. »

Selon les messages de restaurateurs lus sur les réseaux sociaux, les vols commis auraient une valeur de 30 $ à 150 $.