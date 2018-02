Privilège journalistique : le jugement porté en appel

L'avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle, a officiellement demandé à la Cour supérieure la permission de porter en appel le jugement qui annule l'assignation à témoigner des journalistes Louis Lacroix et Marie-Maude Denis.

Un texte de Louis Gagné

Me Larochelle conteste les motifs évoqués par le juge André Perreault pour rejeter la demande qu’il a formulée au nom de son client et de ses cinq coaccusés, dont l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau.

Dans sa requête, l’avocat soutient notamment que les deux reporters ne peuvent revendiquer le privilège journalistique puisque la diffusion d’éléments de preuve représente à son avis un outrage au tribunal.

Rappelons que Jacques Larochelle souhaite contraindre les journalistes Marie-Maude Denis, de Radio-Canada, et Louis Lacroix, de Cogeco Nouvelles, à témoigner afin de connaître l’identité des sources à la base de certains de leurs reportages contenant des éléments liés à l’enquête policière.

« Question essentielle »

Me Larochelle soutient que la divulgation de ces informations a miné l’intégrité du processus judiciaire et constitue un motif raisonnable pour demander l’annulation du procès pour complot, corruption, fraude et abus de confiance des six coaccusés.

Contrairement à ce qu’affirme le juge André Perreault, Jacques Larochelle croit que l’identification des sources pourrait permettre de remonter aux auteurs du coulage. L’avocat de Marc-Yvan Côté soutient que « l’identité des auteurs […] et leur motivation est une question essentielle du débat puisqu’elle permet de cerner le degré de responsabilité de l’État dans le coulage ».

Me Jacques Larochelle soupçonne l’Unité permanente anticorruption d’avoir orchestré la fuite d’éléments de preuve. Il reproche à l’État de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher ces fuites.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) affirme pour sa part que l’État ne peut être tenu responsable, car si les informations ont bel et bien été coulées par des employés du gouvernement, ces derniers ont agi en poursuivant des intérêts personnels.