Québec accueillera les Olympiques de la magie en 2021

Québec sera l'hôte du Championnat mondial de magie de la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM) en 2021. Elle deviendra la première ville en Amérique à accueillir la compétition.

La nouvelle a été annoncée mardi lors du Championnat mondial de magie 2018 qui se tient à Busan, en Corée du Sud. Québec était en compétition avec la ville de Valladolid, en Espagne.

La présidente du Club de magie de Québec, Renée-Claude Auclair, affirme que l’obtention du Championnat mondial vient couronner plusieurs années d’efforts. Même si elle croyait en ses chances de l’emporter, la coorganisatrice du Festival de magie de Québec mentionne que rien n’était gagné.

« On avait de grands espoirs, parce qu’on sentait qu’on avait travaillé très, très fort, mais en même temps, on savait, parce que c’est en Corée en ce moment, qu’il y avait une chance que les présidents décident de vouloir retourner en Europe, puisque c’est une association qui est européenne à la base », explique Mme Auclair en entrevue à Radio-Canada.

C’est incroyable la réaction. Partout en Amérique du Nord, en Europe puis en Asie, tout le monde nous a supportés. On ne peut pas être plus heureux que ça. Renée-Claude Auclair, présidente du Club de magie de Québec

5 M$ en retombées

Le Centre des congrès de Québec a soutenu le Club de magie de Québec dans ses efforts visant à obtenir le Championnat mondial de la FISM.

Le président-directeur général du Centre des congrès, Pierre-Michel Bouchard, mentionne que son organisation a notamment aidé le Club de magie à établir et entretenir des liens avec les dirigeants de la FISM.

« Vous savez, on n’a pas ça à la première année. Il faut d’abord s’intéresser à leur organisation […] Notre contribution financière, ç’a été surtout, l’Office du tourisme et nous, de leur fournir les moyens nécessaires pour voyager chaque fois qu’il y avait un événement et avoir contact avec les décideurs. »

Selon M. Bouchard, l’événement devrait attirer 2000 personnes à Québec et générer des retombées économiques de 5 millions de dollars.

Le Championnat mondial de magie de Québec se tiendra du 26 au 31 juillet 2021.