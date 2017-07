Québec Méga trail : 1000 coureurs à l’assaut du Mont-Sainte-Anne

Un millier de coureurs ont complété samedi l'une des cinq épreuves en sentiers du 6e Québec Méga trail au Mont-Sainte-Anne. Devant cet engouement, l'organisation souhaite échelonner l'événement sur deux jours dès l'an prochain.

Toute la journée samedi, les coureurs les plus expérimentés ont pris part aux compétitions de 25 km et de 48 km en montagne.

Quelque 160 coureurs ont d’ailleurs pris part à la plus longue course. Le plus rapide, Antoine Le Soz, a franchi la ligne d'arrivée en 4 h 46 min. Chez les femmes, Annie Jean a complété le parcours en 5 h 2 min.

L’organisation voit grand

Dès l’an prochain, les organisateurs souhaitent échelonner l'événement sur deux jours.

« On va ajouter des distances, dont un 15 km. On va aussi ajouter une distance de 2 km pour les enfants. On invitera aussi des spécialistes des courses en sentiers », affirme le directeur de la compétition, Jean Fortier.

Il y a un engouement et le Mont-Saint-Anne est le terrain de jeu par excellence pour les amateurs de course en sentier. Jean Fortier, directeur de la Québec Méga trail

Selon M. Fortier, échelonner l’événement sur deux jours sera bénéfique pour la région de Beaupré.