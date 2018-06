Québec soufflera ses 410 bougies cet été

Plusieurs activités mettant de l'avant l'histoire et la généalogie se tiendront le 3 juillet prochain à l'occasion du 410e anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain.

Au cours de cette journée de célébrations, dont la programmation a été dévoilée lundi, l’hôtel de ville et ses jardins de même que les arrondissements offriront diverses animations.

Les activités proposées permettront de faire découvrir des personnages historiques de Québec et d’éveiller la curiosité des citoyens pour partir à la recherche de leurs propres ancêtres, a fait valoir le maire de Québec.

« Ils apprendront à connaître leur histoire en passant par ceux et celles qui ont bâti cette ville et qui s’y sont joints au fil du temps. »

Les traditionnelles visites guidées dans l’hôtel de ville seront de retour.

Les familles pourront aussi profiter de spectacles de marionnettes géantes dans les jardins de l’hôtel de ville.

Les citoyens pourront aussi suivre un circuit permettant de visiter des sites patrimoniaux dans le Vieux-Québec.

Place Limoilou inaugurée

En soirée, des parcs et centres communautaires dans les différents arrondissements de la Ville proposeront des spectacles de musique et de contes.

La Ville profitera également des festivités du 3 juillet pour inaugurer la place publique permanente à l’angle de la 3e Avenue et de la 6e Rue dans le quartier Limoilou.

C’est à ce moment que la dénomination officielle de la place publique sera annoncée, a fait savoir Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture.

« À ce sujet, on est actuellement en processus de consultation auprès de la SDC 3e Avenue et du conseil de quartier afin de doter ce carrefour névralgique d’un nom qui lui ira bien et qui sera représentatif du dynamisme de Limoilou. »

Citoyens nés le 3 juillet

Cette année, la Ville souhaite également honorer tous les citoyens de Québec nés le 3 juillet. Elle distribuera un macaron, conçu pour eux, que les citoyens nés le 3 juillet pourront se procurer lors des festivités du 410e.

Comme le veut la tradition par ailleurs, la Ville de Québec accueillera aussi à l’automne, à l’hôtel de ville, le premier bébé né le 3 juillet en compagnie de ses parents.

Quelques activités au programme le 3 juillet :

10 h à 12 h : Messe en musique à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, cérémonies protocolaires;13 h à 19 h : Visites guidées ludiques et historiques de l’hôtel de ville (inscription requise), animations théâtrales dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville;13 h à 17 h : Circuit patrimonial par les communautés bâtisseuses dans le Vieux-Québec;16 h 30 à 20 h : Inauguration de la place Limoilou (angle de la 3e Avenue et de la 6e Rue);Tous les arrondissements proposeront aussi des activités gratuites et ouvertes à tous avec pique-nique, jeux, spectacles de musique.