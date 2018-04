Raconter des menteries pour le plaisir

Le Festival de contes et menteries est de retour à Québec jusqu'au 1er avril. Des conteurs ont foulé la scène samedi pour tenter de convaincre les spectateurs que leurs histoires sont vraies.

« Les menteurs passent à tour de rôle pour faire leurs menteries et ensuite il y a des juges dans nos concours de menteries. Ils posent des questions, vérifient la cohérence », explique la directrice artistique du festival, Yolaine.

Il y a une chose de sûre au moins avec un festival de contes et de menteries, c’est que pour une fois, on se fait avertir qu’on va se faire mentir. Yolaine directrice artistique du Festival de contes et menteries

Elle ajoute que les participants racontent « un récit de vie exagéré » qui rappelle les histoires de chasse, de pêche ou de parvis d’église.

« Quand on n’a plus de nouvelles à donner, si on veut continuer à participer à la conversation, va falloir en inventer », indique la directrice artistique.

Le conteur Marc-André Fortin a participé au concours. Il se considère comme un « honnête menteur ».

« Il y en a qui sont très drôles, d’autres très touchants, la poésie, l’émotif. Il y en a qui sont très très calmes, il y a même des conteurs qui content les yeux fermés », dit-il. Il précise qu’il faut être authentique pour raconter des menteries.

Avec les informations de Camille Simard