Raphaël Gagné veut renouer avec les 20 premiers au classement mondial

Après avoir connu ses meilleurs résultats en carrière en 2015 et 2016, Raphaël Gagné a connu une saison 2017 plus difficile. Le cycliste de Lac-Beauport souhaite maintenant resserrer l'écart avec le peloton de tête. Il tentera de le faire au sein d'une nouvelle équipe.

Un texte de Jean-Philippe Martin

« Mes meilleurs résultats à vie en coupe du monde, c’est une 6e, une 12e et une 14e place, rappelle l’athlète de 30 ans. J’étais loin de ça en 2017, mais j’aimerais m’en rapprocher cette saison. Peut-être revenir dans le top-30 ou top-20. Après ça, on verra. »

La première étape de la saison de coupe du monde a été difficile pour le Québécois.

L’athlète de Lac-Beauport a terminé au 66e rang, lors de la course de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Mais pour lui, ce n’est pas une surprise ou une déception.

Cet hiver, Gagné a décidé d’économiser ses cartouches à l’entraînement pour être plus fort en deuxième moitié de saison.

« Je suis un peu en retard sur mon niveau de forme spécifique au vélo. Les saisons sont longues. Il faut prioriser, alors je vise [de bons résultats] en juillet, août et septembre, où sont les plus gros objectifs de la saison, comme le Championnat du monde. »

De nouvelles couleurs

Nouveauté, Raphaël Gagné est un membre cette année de la formation Silverback OMX, basée en Grande-Bretagne.

Il a signé un contrat de trois ans avec cette équipe, une entente qui le mènera jusqu’aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Pour la première fois, l’équipe britannique fait une place pour un coureur nord-américain au sein de son alignement.

C’est flatteur parce que ce sont eux qui m’ont approché. En plus, ça tombait bien parce que mon ancienne équipe ne revenait pas cette année et on nous l’a annoncé sur le tard.

Raphaël Gagné, membre de l'équipe de vélo de montagne Silverback OMX