Records de chaleur à Québec : mise en garde pour les personnes âgées

Si la plupart des résidents de la région profitent de la vague de chaleur, un cardiologue de Québec met toutefois en garde les personnes dont la santé est précaire. Les grandes chaleurs peuvent entraîner des effets indésirables, surtout chez les personnes âgées ou plus à risque.

Le cardiologue Paul Poirier observe plusieurs cas rapportés à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) au cours des derniers jours.

« Avec la température qui augmente, les personnes sont déshydratées. Elles peuvent même faire des infarctus, car le coeur travaille trop fort », affirme-t-il.

Le cardiologue explique également que l'air chaud ne favorise pas les personnes aux prises avec des maladies respiratoires.

Il y a 300 décès à Québec, chaque année par la pollution atmosphérique, la canicule fait que la pollution atmosphérique s'exprime plus. Paul Poirier, cardiologue

Avec la troisième journée consécutive de record de chaleur à Québec, le cardiologue recommande aux personnes de mieux s'hydrater.

Processus de cueillette revuCette vague de chaleur affecte aussi la récolte des pommes. Le pomiculteur François Turcotte, dont le verger est situé à Sainte-Famille, sur l'île d'Orléans, observe des épisodes de chaleur depuis six ans, mais jamais comme cette année.

« C'est exceptionnel, autant sur la durée, que les températures, c'est rare qu'on voie ça. » affirme-t-il.

Afin de limiter les effets secondaires liés aux grandes chaleurs, le pomiculteur a revu le processus de cueillette avec ses travailleurs.

« Il faut éviter les problèmes de déshydratation, donc on commence dès 6 h 30 la cueillette et on termine vers 12 h. »

Les grandes chaleurs peuvent aussi affecter la qualité de la pomme, alors qu'elle devient plus fragile.

« Quand les boîtes sont pleines, immédiatement on les rentre dans les chambres froides. On revoit tout le processus. »

François Turcotte affirme cependant que la saison est loin d'être compromise.