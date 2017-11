Recrutement en France : la Beauce réclame la parité avec Québec

Aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre récurrente, la Beauce n'a pas été incluse dans un projet pilote annoncé en septembre pour le recrutement de main-d'œuvre en France. Plusieurs intervenants de la région se demandent bien pourquoi.

Un texte de Carl Marchand

« C’est sûr qu’on était déçus et en questionnement », lance Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce.

Le gouvernement du Québec a annoncé en septembre que des petites et moyennes entreprises (PME) de la ville de Québec pourront recruter plus facilement dans l’Hexagone. Elle pourront notamment y afficher des emplois en temps réels. Le projet comprend également le territoire des MRC de Charlevoix et de Portneuf.

Hélène Latulippe s'explique mal la situation, d'autant plus que les besoins de main-d'oeuvre en Beauce sont criants.

« On est obligés de se tourner vers les autres régions du Québec pour aller embaucher parce qu’ici, à 2,9 % de taux de chômage, ce n'est que du déplacement de main-d’œuvre. Mais c’est de plus en plus dur aussi dans les autres régions du Québec », insiste Hélène Latulippe.

On a de plus en plus d’entreprises qui s’en vont recruter à l’international. Si on est capable de rendre les conditions plus avantageuses pour ces entreprises-là, on va le faire le plus tôt possible. Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce

« On aimerait aussi y participer. On va s'en partir un projet s'il le faut, avance pour sa part Stéphane Couture, président de Métal Sartigan, une entreprise spécialisée dans la conception et dans la fabrication des bâtiments d'acier de Saint-Georges-de-Beauce.

« Mais on trouve ça dommage parce qu'on pourrait tous s'associer et faire venir des soudeurs dans toute la région de Québec et de Chaudière-Appalaches », ajoute-t-il.

« À première vue, nous autres aussi on devrait être dans la mêlée », renchérit le directeur des ressources humaines de l'entreprise, François Lefort.

Le gouvernement doit essayer d'aider, dans l'ordre, les secteurs qui ont le plus d'entreprises qui souffrent. C'est la croissance de nos entreprises qui souffre. François Lefort, directeur des ressources humaines, Métal Sartigan

La CAQ attaque le gouvernement

Mis au fait de la situation, le député caquiste de Beauce-Nord, André Spénard, ne cache pas son mécontentement. Il en profite pour décocher une flèche à l'endroit du gouvernement libéral.

« On parle d’immigration française, sans barrière de langue. On est très intéressés par ça, très intéressés, lance-t-il. Sauf qu’ils nous laissent dans notre coin. Qu’ils nous ouvrent la porte et nous incluent dans le projet pilote et après on va s’organiser, on s’est toujours organisés. »

Ce qui est difficile, c’est qu’on n’a pas de grandes attractions d’immigration. On n’en a pas en Beauce pratiquement. Les immigrants restent en ville, soit à Montréal ou à Québec. André Spénard, député caquiste de Beauce-Nord

Patience, dit un député libéral

Le député libéral de Beauce-Sud, Paul Busque, est bien conscient de l'ampleur du problème pour les entrepreneurs de son coin de pays.

On en parle sincèrement de façon journalière. Il n’y a pas une semaine où je ne rencontre pas un entrepreneur qui me dit : "ça n’a jamais été aussi sérieux". Paul Busque, député libéral de Beauce-Sud

Le député libéral insiste toutefois sur la nécessité d'éviter les chicanes de clocher.

« On n’est pas inclus là-dedans, mais moi j’ai eu des projets pilotes dans Chaudière-Appalaches et en Beauce qui n’ont pas inclus la Capitale-Nationale », lance le député, en rappelant des mesures annoncées en juillet pour pallier la pénurie de soudeurs dans sa région.

Il faudra juger l'arbre à ses fruits, dit-il et appliquer le projet en Beauce s'il prouve son efficacité.

Au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, on précise que le projet pilote a été créé après que différents partenaires se soient manifestés. Un bilan en bonne et due forme sera fait en décembre 2018, après quoi, d’autres régions pourraient s’y ajouter.