Rendez-vous 2017 : circulation restreinte dans le Vieux-Port

À la veille du coup d'envoi du Rendez-vous 2017, la Ville de Québec annonce que des restrictions à la circulation seront en vigueur dans le secteur du Vieux-Port, et ce, durant toute la durée de l'événement, qui se termine dimanche.

Un texte de Louis Gagné

Une zone piétonnière sera aménagée afin « d’offrir la meilleure performance possible aux visiteurs » qui viendront admirer la quarantaine de grands voiliers amarrés au Vieux-Port.

La rue quai Saint-André sera complètement fermée à la circulation, tandis que la rue Dalhousie le sera partiellement, jusqu’à la côte de la Montagne.

La circulation de transit sera maintenue avec l’ouverture d’une voie dans les rues Saint-Paul et Dalhousie pour les véhicules quittant le centre-ville. Le stationnement y sera toutefois interdit. Les automobilistes en provenance de l’ouest ou de la Haute-Ville auront également accès à la côte de la Montagne.

Ces modifications à la circulation seront en vigueur du mercredi 19 juillet au samedi 22 juillet, de 9 h 30 à 23 h, et le dimanche 23 juillet, de 7 h à 14 h.

Le bus, moyen de transport privilégié

La Ville de Québec mentionne que l’autobus demeure le meilleur moyen pour se rendre au Rendez-vous 2017.

Elle rappelle que les parcours réguliers 800, 11 et 1 du Réseau de transport de la capitale se rendent à proximité du site et que trois navettes se rendent à la gare du Palais en partance d’ExpoCité et des secteurs Lebourgneuf et Sainte-Foy.

La Ville invite les citoyens qui souhaitent se rendent au Vieux-Port en voiture à utiliser les stationnements publics de la Haute-Ville ou du quartier Saint-Roch.