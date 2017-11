René Lévesque, le vulgarisateur

Le 1er novembre 1987, le journaliste et politicien René Lévesque décède dans sa résidence de l'Île des Sœurs. Il avait alors 65 ans. Deuxième d'une série de quatre articles pour souligner les 30 ans de sa disparition. Aujourd'hui, l'artisan de la télévision.

Un texte de David Girard, rédacteur aux archives numérisées

Le 28 octobre 1956, René Lévesque, à l'âge de 34 ans, plonge dans l’animation en direct avec l’émission Point de mire. Le magazine télévisé traite chaque semaine pendant une demi-heure, d’un sujet chaud de l’actualité.

La reconnaissance du talent

La première saison est couronnée de succès. En 1957, même la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) le reconnaît en décernant le Prix de Journalisme à René Lévesque.

Si la SSJBM reconnaît d’abord le talent journalistique exceptionnel de Lévesque, elle souligne particulièrement l’émission télévisée Point de mire. Une émission qui met en valeur « l’importance du Canada français sur le plan national et fait valoir le rôle du Canada sur le plan international. »

Pour la première émission de la saison en 1958, diffusée le 7 octobre, René Lévesque s’attaque à un petit sujet : la guerre d’Algérie. Le narrateur rappelle en ouverture, avec une petite note d’humour, l’objectif de la formule : analyser en profondeur différents évènements d’envergure internationale ou nationale. C’est la signature de René Lévesque depuis le début de sa carrière.

Avec son ton convaincant, René Lévesque va même, dès le début, jusqu’à critiquer, la concentration des pouvoirs dans les mains du Général de Gaulle.

À tous les carrefours, on voit des images typiques de la guerre d’Algérie : des policiers armés de mitraillette René Lévesque

Mettre le savoir à la portée de tous

Judith Jasmin et René Lévesque poursuivent leur collaboration dans le cadre de Premier Plan, diffusée de 1959 à 1963. Comme pour Carrefour et Point de mire, l’analyse et la compréhension, en profondeur, de différents enjeux de société restent au coeur du projet.

Grâce à son amour des gens, René Lévesque traite de sujets polarisants, mais il est capable de nous rapporter avec talent et doigté des propos fort nuancés. Comment, autrement, aborder, la sensible question pour ou contre la peine de mort?

Dans cette émission spéciale sur la peine capitale : une femme, de dos, dont le fils a été assassiné : « Être pendu, c’est trop vite. Ça fait pas assez mal ». Un homme, de dos, dont le fils a commis un meurtre: « Le moment ou un homme est exécuté, c’est toute la société qui échoue. » Deux points de vue, deux victimes.

Peu de gens aujourd’hui se lanceraient sans hésiter sur un terrain aussi glissant.

Il n’est pas si facile de faire la distinction, comme on le croyait jadis, entre le bien et le mal. René Lévesque

Les propos sont bruts et durs à entendre, mais René Lévesque apporte encore une fois les nuances nécessaires pour mieux comprendre.

La grève des réalisateurs de Radio-Canada

Le 29 décembre 1958, le mot d’ordre est donné : on sort! Les réalisateurs de la télévision sortent à l’extérieur pour former un piquet de grève. Une première dans l’histoire de la télévision publique au Canada.

La direction du Service français de Radio-Canada cherche à régler le conflit rapidement, mais elle n’a pas les pouvoirs nécessaires pour négocier elle-même avec les réalisateurs. Pour s’occuper des négociations, le siège social d’Ottawa envoie à Montréal deux délégués unilingues anglophones.

René Lévesque voit son émission Point de mire annulée. Par contre, outre cela, le conflit ne le touche pas directement. Il décide, au début, de se tenir à l'écart du conflit.

Le journaliste vedette de Radio-Canada revient par contre sur sa décision quelques jours plus tard.

René Lévesque est en effet outré par l’indifférence d’Ottawa et des employés de la CBC devant le conflit. Il deviendra à partir de ce moment une figure incontournable de la grève des réalisateurs.

Une grève comme celle-là, il ne faut pas qu’elle soit humiliante ou déshonorable. René Lévesque

Le 19 janvier 1959, il se rend à Ottawa au côté de Pierre Elliott Trudeau, Jeanne Sauvé, Pierre Bourgault. 1000 personnes sont également avec eux. Après sa discussion avec le ministre du Travail, Michael Star, il saisit mieux le fossé qui sépare « les deux solitudes ».

La grève dure 63 jours. Elle prend fin le 2 mars 1959 quand la brigade à cheval de la police de Montréal lance une charge violente contre les grévistes.

Durant l’affrontement, René Lévesque et une trentaine de personnes sont arrêtés. Parmi celles-ci Jean Marchand, secrétaire général de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada et futur ministre dans le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau.