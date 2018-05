Robby Johnson, Billy Talent, Bryan Adams au Festivent

Pour sa 36e présentation, le festival de montgolfières Festivent de Lévis présentera davantage de diversité dans sa programmation musicale, dont un spectacle country avec Robby Johnson qui fera appel à des comédiens de District 31.

Au cours des 5 jours du festival, Billy Talent, Grimskunk, Dead Obies, Éric Lapointe, NOFX, Kaïn Voivod et Bryan Adams, notamment, se succéderont sur l’une des scènes du festival.

Tel qu’annoncé récemment, une première soirée country dans le cadre du Festivent se tiendra le samedi 4 août avec Robby Johnson et ses invités.

« C’est un jam country à ne pas manquer avec beaucoup d’énergie », a lancé le chanteur mercredi matin lors de la présentation de la programmation.

Parmi ses invités, Steph Carse, auteur du succès Achy Breaky Danse, de même que des artistes de District 31, série télévisée que Robby Johnson affectionne particulièrement.

« On adore la série comme la majorité d’entre vous et je sais qu’il y a de très bons comédiens chanteurs dans la série alors on les a invités et la réponse a été incroyable », a-t-il expliqué.Les comédiens dont les noms n’ont pas été dévoilés interpréteront tour à tour une chanson.

Fête familiale

Les visiteurs du Festivent auront accès cet été à un tout nouveau site qui s’ajoute au site principal. Le site du Carrefour Saint-Jean accueillera la scène Hydro-Québec sur laquelle seront présentés des spectacles en soirée.

Le site principal conserve pour sa part la place des montgolfières et les diverses activités familiales : mini ferme et zoo avec animaux exotiques, animation, manèges, jeux gonflables.

Sébastien Huot, directeur général de la programmation, souligne que les montgolfières seront présentes durant les spectacles le soir.

« On va garder montgolfières jusqu’à 11 h le soir, à tour de rôle elles vont se présenter sur le site ce qui va créer une ambiance de fête. »

Le jour, des ballons à air froid défileront sur le site.

La Ville de Lévis a accordé récemment 300 000 $ sur trois ans au Festivent. La Ville évalue que l’événement génère des retombées économiques de 8 millions de dollars annuellement.

Le Festivent, qui accueille annuellement près de 215 000 visiteurs, se tiendra cette année du 1er au 5 août.