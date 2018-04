Rouge et Or : Qui seront les athlètes par excellence de la saison?

Le Rouge et Or de l'Université Laval a dévoilé jeudi les quatre nommés pour le prix d'étudiant-athlète masculin et féminin de l'année. Les gagnants seront connus le 12 avril lors du 67e Gala Rouge et Or.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Chez les femmes, Aurélie Dubé-Lavoie a remporté le prix d’étudiante-athlète en sport individuel et devient l’une des deux finalistes au prestigieux trophée.

L’étudiante en droit a été choisie athlète de l’année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en cross-country. Elle a de plus remporté deux médailles de bronze au championnat canadien universitaire d’athlétisme.

Aurélie Dubé-Lavoie est présentement en Suisse pour prendre part aux Mondiaux universitaires de cross-country.

La coureuse rivalisera avec Justine Pelletier pour le titre d’athlète féminine de l’année.

La joueuse de rugby a aidé le Rouge et Or à décrocher le meilleur résultat de son histoire avec une médaille d’argent au championnat canadien. Pelletier a été sélectionnée au sein de la première équipe d’étoiles du tournoi.

« Ça me dit que les heures que je passe au gym, ça ne passe pas inaperçu. C’est sûr que c’est motivant de continuer et de retourner au travail », a affirmé l’athlète originaire de Rivière-du-Loup.

Betts, une fois de plus

Athlète masculin par excellence en 2017, Mathieu Betts tentera de remporter le titre à nouveau cette année.

Le footballeur a été choisi meilleur joueur de ligne au pays pour une deuxième saison consécutive, un record d’équipe.

Le joueur de troisième année a souligné la qualité des athlètes en lice pour le titre masculin en sport collectif: les joueurs de soccer Adam Auclair et Nizar Houhou ainsi que celui de volleyball Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos.

Mathieu Betts sera en compétition avec Baptiste Mory, qui a reçu le trophée d’étudiant-athlète en sport individuel. Le golfeur a terminé au 2e rang lors du championnat canadien universitaire, où l’Université Laval a enlevé le titre par équipe.

« C’est sûr que je suis content d’être nommé. Mais le plus important, ça demeure l’équipe, même si le golf est un sport individuel. Je préfère gagner des tournois en équipe. Mais c’est sûr que c’est un plaisir. »

En plus des athlètes par excellence, le Rouge et Or honorera, le 12 avril, sa recrue masculine et féminine de l’année en plus de décerner le mérite académique.