Sacs-poubelle en CHSLD : le CIUSSS de la Capitale-Nationale se défend

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s'est défendu mercredi de permettre l'usage de sacs-poubelle au lieu d'enveloppes hygiéniques dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

La direction de l'établissement a tenu à rassurer la population après la publication d’un reportage dans le Journal de Québec. Un préposé aux bénéficiaires disait avoir utilisé des sacs à ordures pour remplacer les sacs absorbants pour les patients en perte d’autonomie, à Limoilou.

Il n'y a aucune directive de l'établissement visant à utiliser des sacs de poubelle dans les chaises. Extrait du communiqué du CIUSSS de la Capitale-Nationale

La directrice du programme de soutien à l’autonomie du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Céline Allard, a affirmé que des employés ont été rencontrés afin de vérifier que les consignes étaient bien comprises.

« On n’avait pas de difficulté d’application, mais on s’est responsabilisé, on est allé reprendre la consigne sur le terrain auprès de l’ensemble des intervenants », a-t-elle dit.

Elle a ajouté qu’aucune mesure de compression budgétaire « n’est appliquée sur des moyens de protection de la clientèle ».

« L’une des choses que j’ai faites aujourd’hui, c’est que je me suis assurée que dans tous nos magasins, entrepôts, le matériel était à la disposition. E on m’a confirmé que le matériel était dans tous les entrepôts, dans tous nos CHSDL. »

Céline Allard a ajouté que le processus est étudié afin de vérifier « qu’est-ce qu’il y a pu avoir ».