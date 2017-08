Saint-Gabriel-de-Valcartier : le pont Clark fermé pour deux mois

Les résidents de Saint-Gabriel-de-Valcartier, près de Québec, doivent prendre leur mal en patience ces jours-ci, en raison des travaux de réfection du pont Clark.

L’infrastructure est complètement fermée à la circulation depuis le 10 juillet et elle le demeurera jusqu’à la fin des travaux, prévue en septembre.

Les quelque 1000 usagers qui empruntent le pont Clark quotidiennement doivent par conséquent effectuer un détour d’une vingtaine de kilomètres pour traverser la rivière Jacques-Cartier.

Le ministère des Transports assure que les travaux de réfection ont été planifiés de manière à limiter dans le temps les entraves à la circulation.

« On s’est engagé à réaliser les travaux le plus rapidement possible, afin de limiter au maximum les impacts sur les usagers et sur la période scolaire. C’est la raison pour laquelle on condense les travaux au cours de l’été », explique le porte-parole, Alexandre Bougie

Construit en 1891, le pont à poutres paraboliques de type Macquet a été restauré en 2001, mais une partie de la structure ainsi que la passerelle doivent maintenant être remplacées.