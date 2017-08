Saint-Roch Expérience : arts et cuisine sur Saint-Joseph 

La cuisine, la musique et d'autres formes d'arts seront à l'honneur les 16 et 17 septembre pour la deuxième présentation de l'événement Saint-Roch Expérience.

Un texte de Valérie Cloutier

Le samedi, une dizaine d'artistes et de groupes de Québec se produiront dans divers lieux de la rue Saint-Joseph entre 15 h et 23 h. Harfang, Laura Lefebvre, Caravane et The Seasons offriront chacun trois performances d'une trentaine de minutes dans des commerces ou des lieux inusités:

« Il y aura des spectacles à l'Intermarché, dans l'édifice de la Centrale syndicale du Québec à côté de la bibliothèque Gabrielle-Roy, à l'EXO shop, dans les bureaux de l'Ampli. Donc l'excuse : "Je ne peux pas aller voir de spectacle parce qu'il pleut." Il n'y en a pas parce que c'est à l'intérieur 99 % du temps! », souligne Arnaud Cordier, programmateur au Festival d'été de Québec.

Les artistes ont reçu le mandat de varier le genre de vitrines qu'ils proposeront entre performances acoustiques, présentations de reprises et de chansons originales. L'artiste Laura Lefebvre, qui enregistre ses chansons depuis un an à peine, offrira surtout les compositions de son premier album à venir.

J'ai fait un spectacle aux Francofolies cet été et aussi un au Festival d'été avec des chansons originales dont Alcaline et Fragile. Mon premier album devrait paraître prochainement. Laura Lefebvre, auteure-compositrice-interprète

Étoile montante du hip-hop

Le volet cuisine sera prolongé jusqu'à 21 h sur la rue Saint-Joseph le 16 septembre. La soirée se poursuivra avec un spectacle réunissant Koriass, Pascale Picard, Gabrielle Shonk, Tire le Coyote et The Seasons à l'Impérial.

Le lendemain, une étoile montante du hip-hop français, MHD, clôturera l'événement, toujours à l'Impérial. Ce rendez-vous est d'ailleurs le seul spectacle en billetterie de Saint-Roch Expérience, au coût de 35 $.

« MHD a dépassé le cadre du hip-hop en tant que tel. C'est quelqu'un qui fait des Zénith en France, remplit des salles en veux-tu, en voilà, et en plus, sur scène, il est ébouriffant! C'est le moins qu'on puisse dire, il a inventé une danse, il a inventé un style! C'est l'AfroTrap, l'influence des rythmiques africaines avec une trame électronique hip-hop », mentionne le programmateur Arnaud Cordier.

Volet cuisine

L'événement culinaire « Cuisinez Saint-Roch » a connu trois éditions avant de se jumeler à Saint-Roch Expérience. Cette année, une quarantaine de restaurateurs et d'artisans s'installeront sur la rue Saint-Joseph le 16 septembre entre 14 h et 21 h, avec plusieurs nouveautés.

« Cette année, Le Batibassac participe. Ils sont sur Saint-Joseph, c'est un restaurant thaïlandais. Il y a aussi le 222 qui va faire un bar à tacos. Les 40 qui participent ont quelque chose d'original », souligne Alexandrine Cardin-Dubé, directrice générale de la SDC St-Roch.

La rue Saint-Roch sera piétonne entre les rues de la Couronne et Caron le 16 septembre.