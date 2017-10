Sainte-Brigitte-de-Laval veut recruter des médecins

Des élus de Sainte-Brigitte-de-Laval déplorent qu'aucune embauche de nouveaux médecins n'est prévue en 2018 pour la nouvelle coopérative de santé de la municipalité.

Le ministère de la Santé fixe chaque année les cibles de recrutement de médecins de famille dans les régions administratives du Québec.

Le Plan régional d'effectifs médicaux de 2018 (PREM) autorise l'embauche de sept nouveaux médecins dans la région de la Capitale-Nationale. Ces nouveaux effectifs seront répartis dans les 11 différents secteurs.

Aucune embauche n'est toutefois prévue pour le territoire du CLSC de Beauport, dont fait partie Sainte-Brigitte-de-Laval.

La coopérative de santé de la municipalité de la couronne nord devra donc convaincre des médecins déjà en pratique, si elle souhaite offrir les services d'un médecin.

Deux postes de médecin déjà en pratique sont disponibles pour le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, précise le député provincial Raymond Bernier qui tente d'obtenir des médecins pour la municipalité qu'il représente depuis son élection, en 2014.

« Ces postes sont pour des médecins en mobilité, c'est-à-dire pour des médecins qui sont déjà en pratique et qui désireraient venir s'installer dans la région », ajoute-t-il.

Le député a bien l'intention de poursuivre sa croisade.

Je suis un gars tenace on va continuer à pousser pour avoir au moins un médecin. Raymond Bernier, député de Montmorency

« Inacceptable »

Pour la mairesse sortante Wanita Daniele, c'est inacceptable que sa population ne bénéficie pas d'un médecin. Il s'agit d'un service de base.

« C'est important d'avoir des médecins à Sainte-Brigitte-de-Laval. Je pense que la santé c'est important, du plus petit au plus âgé », dénonce-t-elle.

Elle affirme avoir récemment eu des discussions avec des médecins qui laissent présager d'un avenir meilleur.

On ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on a très très bon espoir. Wanita Daniele, mairesse sortante de Sainte-Brigitte-de-Laval

La coordonnatrice de la coopérative de santé, Véronique Loubier, rappelle que le cinquième de la population de Sainte-Brigitte-de-Laval est âgé entre 0 et 9 ans.

« Qui dit jeunes familles avec jeunes enfants, dit besoin plus fréquent de consulter des ressources médicales parce que les petits enfants développent leur système immunitaire et sont enclins à développer différents virus qui nécessitent des consultations médicales plus fréquentes », souligne-t-elle.

La coopérative de santé Coop Santé SBDL a ouvert ses portes en janvier 2017 pour répondre aux besoins de la communauté locale.

Le centre offre des services de psychologie et soins infirmiers, notamment, et veut s'adjoindre des médecins pour compléter son offre. Il a donné plus de 1200 consultations depuis son ouverture.