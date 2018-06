Santé mentale : plus d'hébergement pour éviter l’urgence

Les autorités en santé de la Capitale-Nationale veulent désengorger les urgences psychiatriques de la ville de Québec. Pour y parvenir, la solution passe notamment par l'ajout de places d'hébergement pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et de troubles de comportement.

Un texte de Carl Marchand

Une quarantaine de nouvelles places en ressources intermédiaires pour troubles de comportements (RITC) seront créées à Québec d’ici le début de 2019 en vertu d'un appel d'offres lancé au printemps. La région n'en compte que neuf actuellement pour cette clientèle. Il s'agit d'un investissement d'environ 2,5 millions de dollars.

Dans 95 % des cas, il s'agit de personnes atteintes de schizophrénie. Des patients vivent également des troubles comportementaux comme de l'agressivité, de l'anxiété, une tendance à accumuler des objets ou de la potomanie, une habitude de boire de grandes quantités de liquides.

« Ces clients-là sont les principaux utilisateurs des urgences et des durées d'hospitalisation, car ce sont les plus fragiles », explique Rodrigue Côté, directeur adjoint, santé mentale et dépendances du CIUSSS Capitale-Nationale.

Il existe actuellement une liste d'attente de 18 mois pour obtenir l'une des 9 places disponibles dans la seule ressource intermédiaire pour troubles de comportement (RITC) de la Capitale, située sur la rue de Nemours dans le secteur Charlesbourg.

« Il y avait des personnes qui faisaient quatre, cinq ou six ressources intermédiaires parce que les intervenants étaient incapables de contenir leur anxiété », précise Rodrigue Côté.

Prévenir la crise

L'encadrement dans une RITC est plus serré. On y retrouve 1 intervenant pour 5 usagers alors que ce ratio passe à 1 intervenant pour 18 usagers dans une ressource intermédiaire standard. Le but est de repérer les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise.

Dans une RITC, chaque résident a sa propre chambre dans une unité qui regroupe au maximum 10 personnes. Ils cohabitent tous dans des aires communes que sont les cuisines et les salles de séjour.

« Le cadre leur permet d'être plus sécurisés dans leur environnement et ça va faire en sorte que l'anxiété est diminuée. Ça va faire en sorte que les comportements sont moins présents, du moins, ils vont diminuer en intensité ou en fréquence », indique Gabrielle Giguère, psychoéducatrice au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Si vous arrivez dans une intervention et qu'il est trop tard, souvent ça augmente le niveau d'anxiété et les symptômes augmentent aussi. Alors que quand on intervient rapidement, on est capable tout de suite d'éviter l'accumulation ce qui permet d'éviter l'escalade lorsqu'on doit aller intervenir », ajoute Rodrigue Côté.

Réduire les passages à l'urgence psychiatrique n'aura pas qu'un effet positif sur le système de santé. De prime abord, on souhaite éviter l'hospitalisation pour les patients, car l'expérience est souvent traumatisante pour eux.

Majoritairement, les gens sont hospitalisés sur des durées de 45 à 60 jours. Vous comprenez que couper les contacts avec son milieu pendant tout ce temps-là, c'est quand même dommageable pour la personne. Rodrigue Côté, directeur adjoint, santé mentale et dépendances du CIUSSS Capitale-Nationale

« Parfois, on n'aura pas le choix quand même. Quand on en vient à cette conclusion-là, on essaie d'amener la personne à collaborer à l'hospitalisation, parce qu'on veut que ça se fasse dans le respect également », insiste Gabrielle Giguère.

Il y en a qui ont vécu à l'hôpital pendant plusieurs années et qui n'ont pas envie d'y retourner. C'est un succès pour eux d'être dans la communauté et ils peuvent vivre ça comme un échec de retourner à l'hôpital et ils peuvent avoir peur de ne plus en ressortir. Gabrielle Giguère, psychoéducatrice au CIUSSS de la Capitale-Nationale

La vie en ressource intermédiaire est ce qui ressemblera le plus à une vie normale pour plusieurs usagers, détaille Gabrielle Giguère. Chaque jour, trois activités sont inscrites à l'horaire pour aider les résidents à développer une routine, mais ils sont ensuite libres de leurs allées et venues.

Il y a aussi un argument financier important pour motiver le développement de nouvelles places. Le coût moyen d'un lit est de 118 $ par jour en ressource intermédiaire, un coût qui grimpe à 1225 $ par jour pour un lit de courte durée en milieu hospitalier.