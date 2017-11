Séries éliminatoires : le Rouge et Or remet les cadrans à zéro

Fort d'un 14e championnat de saison régulière dans son histoire, l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval (7-1) se prépare à affronter le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke (2-6) en demi-finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) samedi, à Québec.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Encore cette année, la logique veut que le Rouge et Or l'emporte sans trop de peine et se qualifie pour le match de la coupe Dunsmore, grande finale québécoise.

Chaque fois que son équipe semble partir avec une longueur d'avance, l'entraîneur du Rouge et Or se fait toutefois un devoir de ramener tout le monde à l'ordre.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Tous les cadrans sont remis à zéro. Il faut faire nos preuves à chaque match. Glen Constantin, entraîneur-chef, Rouge et Or de l'Université Laval

Glen Constantin croit qu'aucune équipe n'est à l'abri d'une blessure ou d'un mauvais jeu qui pourrait changer la donne lors d'une partie aussi importante que celle de samedi.

« Des matchs comme ça, c'est sans lendemain. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, c'est ce que tu vas faire pendant les trois heures sur le terrain. Tout est possible pendant ces trois heures-là », explique Glen Constantin.

26 en 26

À l'aube de chaque duel entre ces deux équipes, une statistique refait néanmoins surface: le Rouge et Or n'a jamais perdu contre Sherbrooke, depuis l'arrivée du Vert et Or dans le circuit de football universitaire québécois, en 2003. 26 victoires...en 26 affrontements.

Et rien n'indique que cette séquence est sur le point de prendre fin. Les Lavallois ont signé deux victoires cet automne contre Sherbrooke, dominant 86-20 au total des points.

Jeux truqués?

Avec 139 points en huit matchs, l'offensive du Vert et Or est la moins productive des quatre formations québécoises qualifiées pour les matchs éliminatoires.

Glen Constantin s'attend à ce que l'adversaire fasse preuve de créativité à l'attaque, pour tenter de surprendre le Rouge et Or sur son propre terrain.

« On a vu dans le passé, des jeux spéciaux de leur part. Il faut être prêt pour ces affaires-là. La réalité, c'est qu'ils n'ont rien à perdre », conclut-il.