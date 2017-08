Simone Boilard championne de cyclisme sur route aux Jeux du Canada

La jeune cycliste de Québec Simone Boilard a remporté l'épreuve sur route de 84 kilomètres aux Jeux du Canada.

L’athlète de 17 ans, qui en est à sa première année junior, a remporté la victoire en 2:12:09:01, devançant d’un centième de seconde l’Ontarienne Katherine Maine sur le parcours du parc provincial Birds Hill.

La lutte a été très serrée et s’est jouée dans le sprint final. Un centième de seconde seulement sépare également chacune des 20 premières places.

Simone Boilard a humblement rendu hommage aux membres de son équipe pour expliquer sa victoire.

À deux tours de la fin, il a fallu refaire notre stratégie. On s'est dit: “ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? ” C'est là que mon équipe m'a dit: “ça va finir au sprint et on va faire gagner Simone”. Donc, je n'avais pas d'autres choix que de faire plaisir à mon équipe parce qu'ils sont toujours là pour moi. Simone Boilard

Autres résultats

Quatre autres Québécoises étaient dans la course : Ariane Bonhomme a terminé au 6e rang tandis que Ann-Pascale Ouellet, Catherine Ouellette et Dafné Théroux-Izquierdo ont respectivement fini 11e, 12e et 13e.

Mardi, Simone Boilard est passée à 4 secondes de décrocher la médaille d’or au contre-la-montre. Elle est montée sur la deuxième marche du podium.

L’athlète de Saint-Henri-de-Lévis, Pier-André Côté, a terminé deuxième dans l’épreuve masculine du contre-la-montre, derrière le Québécois Adam Roberge.