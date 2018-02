Simuler les effets du cannabis au volant pour sensibiliser les jeunes

CAA-Québec ira rencontrer des élèves de 5e secondaire dès le mois prochain avec des « lunettes de poteux ». Un outil qui permettra aux jeunes de constater les effets du cannabis au volant.

« Les lunettes, c’est drôle, mais c’est un prétexte pour susciter la discussion et attirer l’attention sur les effets du cannabis au volant », explique le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison.

L’organisme veut détruire le mythe que le cannabis n’affecte pas la capacité de conduire.

Campagne en ligne

CAA-Québec a aussi lancé une campagne publicitaire sur les médias sociaux pour sensibiliser les jeunes. Dans les messages diffusés, des consommateurs de cannabis racontent leur expérience.

« Vingt minutes au volant, mais j’me souviens juste d’être embarquée dans mon auto pis de m’être stationnée [...] Passé 20 minutes à chercher mon cell dans l’char… En m’éclairant avec mon cell!!! », peut-on lire dans la publicité.

Les messages se terminent par « Conduire gelé, c’pas mieux que conduire paqueté ».

CAA-Québec souligne qu'un jeune Canadien sur quatre affirme avoir conduit un véhicule après avoir consommé du cannabis. La même proportion croit que cette drogue n’affecte pas la conduite, selon des sondages effectués en 2016.

Notre but, c’est que les consommateurs réalisent que le cannabis allonge le temps de réaction et diminue l’attention, et qu’au volant, ça multiplie les risques de collisions.

Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec