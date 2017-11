Soccer masculin: le Rouge et Or vise une participation au championnat canadien

Au cours des trois dernières saisons, l'équipe masculine de soccer du Rouge et Or a vu son parcours prendre fin plus tôt que prévu. L'Université Laval veut mettre un terme à cette mauvaise séquence et retourner au championnat canadien universitaire pour une première fois depuis 2013.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Dans un match sans lendemain, le Rouge et Or affronte les Citadins de l’UQAM en demi-finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au Stade Telus-Université Laval, vendredi à 20 h.

Les équipes ont remporté une victoire de chaque côté au cours des deux rencontres les opposant cette saison. Le prochain affrontement s'annonce des plus relevés, croit l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Samir Ghrib.

« Contre l’UQAM, ç’a toujours été des matchs très très serrés. Ils ont vraiment une bonne équipe. C’est quand même eux les champions des trois dernières saisons. On aborde ce match-là avec beaucoup d’envie, mais avec beaucoup de respect », explique Samir Ghrib, élu récemment entraîneur de l'année dans le RSEQ.

Un billet pour Kamloops

Deux équipes participeront au championnat canadien universitaire (USPORTS) à Kamloops, en Colombie-Britannique. Grâce à leur titre de champion de la saison régulière, les Carabins de l’Université de Montréal sont assurés d’une place pour le rendez-vous ultime.

Si les Carabins remportent l’autre demi-finale québécoise contre McGill vendredi, le gagnant du match entre le Rouge et Or et les Citadins sera automatiquement qualifié pour le championnat canadien.

Tout le monde fait le même calcul. On se dit que si Montréal gagne son match et que nous gagnons le nôtre, on ira directement au [championnat] canadien Samir Ghrib, entraîneur-chef, Rouge et or

Ghrib ne serait pas fâché de voir ce scénario se réaliser. Mais s'il devait disputer un match de plus pour se qualifier pour le tournoi USPORTS, il accueillerait le défi avec assurance.

« Si nous, on gagne et que Montréal perd, on jouera la finale sur notre terrain, ce serait de belles émotions. Mais chose certaine, on ne joue pas un match à l’avance, on joue d’abord le match de ce soir », explique-t-il.

Ramer dans le même sens

Samir Ghrib confie qu'il y avait « beaucoup d'égos » dans son équipe et il a fallu convaincre tout le monde de pousser dans le même sens.

Pour stimuler la cohésion au sein du groupe, Ghrib a convoqué ses joueurs pour une sortie en rafting au mois d’août.

« On voulait leur envoyer un message fort. Ils devaient ramer ensemble dans la même direction. Et si quelqu’un tombait à l’eau, il fallait le ramener et continuer. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Là, il faut continuer à ramer pour aller jusqu’à Kamloops, et Kamloops c’est loin », conclut-il à la blague.

Le championnat canadien de soccer masculin universitaire sera disputé du 9 au 12 novembre en Colombie-Britannique.