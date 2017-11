Soir de rentrée à l’hôtel de ville de Québec

Les nouveaux élus font leur entrée à l'hôtel de ville de Québec, lundi soir, alors que se tient la première séance du conseil municipal depuis les élections du 5 novembre dernier.

Certains vivent un conseil municipal pour la première fois.

C'est le cas de Jean Rousseau de Démocratie Québec élu dans Cap-aux-Diamants, qui dit vouloir collaborer avec le maire Labeaume sur plusieurs dossiers.

« Nous savons tous que les citoyens veulent un projet de mobilité durable. La grande majorité d'entre eux, peu importe leur allégeance, l'ont exprimé dans le cadre d'un vote. Nous serons prêts à accompagner le maire dans ses projets en espérant qu'il puisera dans notre programme, dans notre excellent plan de mobilité », a indiqué M. Rousseau.

Premier conseil également pour le conseiller Stevens Mélançon, élu dans le district Chute-Montmorency-Seigneurial, qui agit en tant que chef intérimaire de Québec 21.

Le conseiller dit avoir passé les derniers jours à se préparer à la séance, se familiariser avec les procédures et les dossiers qui seront abordés. M. Mélançon prendra la parole, mais compte surtout être en mode écoute.

« On va écouter beaucoup plus qu’on va parler, il y aura des sujets qui vont être vraiment sur la sellette, on va se prononcer, mais on est en train de préparer tout ça en journée », dit-il.

Il souligne que pour le moment, le dépôt du budget à venir est la première préoccupation.

« Ce qui nous préoccupe présentement, c’est le budget qui arrive bientôt, c’est important de regarder la façon dont l’argent des contribuables est dépensé », dit-il.

Jean-François Gosselin présent

Le chef du parti Québec 21, Jean-François Gosselin, est présent dans la salle du conseil, mais il ne peut s'asseoir à son siège de conseiller.

Vendredi, la Cour du Québec a ordonné un dépouillement judiciaire dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

La colistière de Jean-François Gosselin a remporté l'élection par seulement 69 votes.

Le juge estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire à des irrégularités lors de l'élection.

Le dépouillement se tiendra seulement mardi à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, ce qui a pour effet d'empêcher Jean-François Gosselin de siéger pour l’instant.