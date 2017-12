Stages interdits en région : l’Université Laval s’excuse

Une Gaspésienne étudiante au baccalauréat du département d'éducation physique de l'Université Laval qui s'était vu refuser la possibilité d'effectuer ses stages chez elle, pourra finalement le faire.

Un texte de Jean-François Deschênes avec les informations d'Isabelle Lévesque

Toutefois, le département indique que la directive va demeurer.

Après deux ans d'études, Cathia-Marie Bujold, originaire de Saint-Siméon, avait été surprise et déçue d'apprendre que les stages en région étaient maintenant impossibles, malgré ce qui est écrit sur le site Internet de l'établissement.

Comme elle n’acceptait pas ce refus, elle a lancé un appel dans les médias sociaux pour solliciter l’aide de sa communauté. La nouvelle a vite fait le tour des médias et en fin de journée jeudi, le directeur du département d’éducation physique de l’Université Laval, Denis Martel, a annoncé que l’étudiante pourrait faire son stage en région.

« Je voudrais surtout offrir nos excuses à Mme Bujold et nous allons prendre les mesures nécessaires pour répondre à sa requête de pouvoir potentiellement faire son stage en région », a-t-il indiqué.

M. Martel a invoqué un imbroglio sur l’information, « qui était vraie dans le temps ». Il a expliqué que les stages en région ont déjà été possibles, mais que la procédure a changé notamment pour assurer un contact direct entre enseignants et étudiants.

Nous voulons assurer un encadrement de qualité envers nos étudiants, mais à distance c’est plus compliqué. Denis Martel, directeur du département d’éducation physique de l’Université Laval

« Ça n’empêche pas les étudiants de retourner dans leur région d’origine [pour travailler] », a ajouté M. Martel.

Elle s'était inscrite à Laval pour s'assurer de faire son stage en Gaspésie

Cathia-Marie Bujold, originaire de Saint-Siméon, a choisi l’Université Laval plutôt qu’une autre, parce que c’était plus près de chez elle et qu’il était possible de faire des stages dans sa région.

Elle espérait créer des liens et améliorer ses chances d'être engagée dans une école de la péninsule.

Or, l’Université lui avait fait parvenir une lettre pour préciser que le département ne permet plus la réalisation du stage IV en « région éloignée ». L'étudiante nous a fait parvenir cette lettre qui porte l’en-tête de l’Université, mais dont le nom de l’auteur a été caviardé.

Pourtant, lors de son inscription, elle dit avoir eu l'assurance qu'elle pouvait effectuer son stage n'importe où.

Ils m'ont dit qu'il y avait eu une erreur d'affichage, mais ils ont admis que c'était bien écrit; je demande juste que mon droit soit respecté et que je puisse faire mon stage chez nous. Cathie-Marie Bujold, étudiante en éducation physique

Il est écrit notamment que le Département veut, entre autres, mieux connaître les enseignants susceptibles d’accueillir les stagiaires, les amener à connaître plus précisément les éléments du baccalauréat et instaurer une stabilité dans le bassin d’enseignants.

Pour le Département, « l’option des stages en région éloignée ne s’inscrit pas du tout dans cette perspective de formation ». En réponse au fait que le stage a été offert en région dans le passé, on peut lire que l’option « a toujours été une mesure temporaire à reconsidérer chaque année ».

Cathia-Marie Bujold a donc demandé l’aide de sa communauté Facebook dans un message intitulé « Gaspésie, j’ai besoin de toi ».

Elle demandait à ses contacts de partager son message pour tenter de faire pression sur la direction de son département.

Elle y voyait une forme de discrimination pour la région.

Il faut défendre notre région et toutes les autres. Extrait de la publication Facebook de Cathia-Marie Bujold

La directive demeure : le député ne décolère pas

Le député de Bonaventure qui a été interpellé par Mme Bujold a tenté d’avoir des réponses de l’Université, en vain. Bien qu'il soit soulagé par la volte-face de l'université, il ne décolère pas puisque la directive demeure.

« C’est une directive qui rend nos enfants captifs de la région de Québec, a -t-il commenté. C’est une décision administrative pour centraliser les opérations à Québec au détriment des autres régions du Québec. Ce que nous perdons de plus cher, ce sont nos enfants qui partent se faire instruire en ville avec notre argent. »

« Il y a toujours bien une limite », dit-il en réaction aux arguments du Département rapportés par l’étudiante. D'autant plus que de nombreuses maisons d'enseignement développent la formation à distance avec de plus en plus de facilité. « Nos jeunes ont un sentiment d’appartenance extrêmement [fort] envers la région et ils veulent revenir. »

Moi, j’appelle ça de la centralisation. On envoie les jeunes se faire former dans les universités à l’extérieur de la région, parce que nous n’avons pas d’université. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Écoutez les explications d’Isabelle Lévesque et l’entrevue avec Sylvain Roy

Deux représentants du Département d'éducation physique ont fait pression sur l'étudiante, mercredi, pour qu'elle n'accorde pas d'entrevue. Elle a quand même décidé de nous parler plus tard en journée.