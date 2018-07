STLévis : des rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant

Des rampes d'accès sont désormais déployées sur le réseau de la Société de transport de Lévis (STLévis) afin d'aider les personnes en fauteuil roulant à monter à bord des autobus urbains.

Le service est offert depuis jeudi sur les parcours 11 et 11A, qui desservent les quartiers de Lauzon et de Lévis.

« Ces parcours ont été sélectionnés parce qu’ils circulent sur un trajet qui combine plusieurs secteurs résidentiels à forte densité et des générateurs de déplacement importants », souligne la STLévis dans un communiqué.

Le quai Paquet, l’Hôtel-Dieu de Lévis, le CLSC, l’UQAR, la polyvalente Pointe-Lévy et le Collège de Lévis, deux centres commerciaux et plusieurs grandes surfaces se retrouvent notamment sur les itinéraires 11 et 11A.

L’accès aux autobus en fauteuil roulant sera possible dans 130 des 190 arrêts des deux parcours.

D’autres secteurs seront également desservis au cours des prochaines années.