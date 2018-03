Réaménagement route 116: Lehouillier ne crie pas victoire

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier ne se réjouit pas trop vite de la réalisation d'une étude d'opportunité pour le réaménagement de la route 116, annoncée lundi par Transports Québec.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Québec prévoit investir près de 318 millions de dollars sur le réseau routier de Chaudière-Appalaches dans le cadre de sa programmation routière 2018-2020 pour la région.

Parmi les projets annoncés, une étude d’opportunité sur le réaménagement de la route 116 à Lévis débutera en 2018.

Le réaménagement de la route 116 fait partie des priorités du maire Gilles Lehouillier qui considère ce tronçon dangereux pour la sécurité des Lévisiens.

« On fait juste rappeler que le concept avait été présenté à la population en 2011. Donc pour nous, on a déjà beaucoup de retard », dit-il.

L’étude évaluée entre 1 et 5 M$ permettra d’évaluer les possibilités pour améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur.

On va attendre avant de crier notre joie pour la 116. On veut attendre le budget. On veut s’assurer qu’il soit inscrit parce que s’il ne l’est pas ça veut dire qu’il ne se fera pas dans les cinq prochaines années.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis