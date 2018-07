Syndicats en campagne : Québec ordonne le retrait des affiches électorales

La Ville de Québec ordonne le retrait des centaines d'affiches syndicales à saveur électorale qui ont été placardées sur son territoire au cours des derniers jours.

Un texte de Louis Gagné

La municipalité soutient qu’elles contreviennent à son règlement d’urbanisme, lequel interdit l’affichage de nature politique ou partisane en dehors des périodes électorales.

« Il faut comprendre que présentement, la période électorale n’est pas déclenchée selon le Directeur général des élections. Elle le sera du 30 août au 1er octobre prochain. Durant cette période-là, [l’affichage] sera permis, mais présentement, il ne l’est pas », indique David O’Brien, conseiller en communications à la Ville de Québec.

Des affiches partisanes ont fait leur apparition dans quatre circonscriptions du Québec en début de semaine, dont celle de Taschereau, dans la capitale. La campagne menée par six syndicats vise à rappeler les « dommages causés » par le Parti libéral du Québec et les « dégâts promis » par la Coalition avenir Québec.

Jusqu’à 2000 $ par jour, par affiche

La Ville demande à la coalition syndicale derrière l’initiative de retirer les affiches « le plus rapidement possible ». En cas de refus, les syndicats s’exposent à des amendes de 2000 $ par jour, par affiche illégale.

« Évidemment, le souhait de la Ville, c’est de ne pas se rendre là, précise David O’Brien. On demande aux représentants de la coalition de collaborer, puis on s’attend à ce qu’ils obtempèrent et que ça se fasse très rapidement. »

La coalition à l’origine de la campagne regroupe le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, l'Alliance de la fonction publique du Canada et le Syndicat québécois des employées et employés de services.