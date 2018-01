The Johans : un duo de Québec à découvrir

Le duo The Johans participera au Cabaret Festif! de Baie-Saint-Paul à la fin janvier. En attendant le grand jour, la formation de Québec a accepté de se confier à Radio-Canada.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Émilie Rochette et Cynthia Larouche se connaissent depuis 2009, mais il aura fallu plusieurs années avant qu'elles ne fassent de la musique ensemble. En 2015, les deux musiciennes deviennent les Johans.

Notre nom vient du fait que nos mères s'appellent toutes les deux Johanne. C'est comme ça qu'on a choisi notre nom. Émilie Rochette, The Johans

C'est l'acquisition d'un banjo par Émilie qui va signer la facture musicale du duo. C'est à partir de ce moment qu'elles délaisseront le rock et l'électro pour se tourner vers le folk.

Inspirées par le folk des années 50 et l'indie folk actuel, The Johans propose ses propres compositions sur fond de guitare, banjo et valise.

On s'est inspiré des musiciens de rue, il y en a beaucoup qui utilisent la valise. C'est facile à transporter, on aime le son et l'idée du voyage qui vient avec la valise. Émilie Rochette, The Johans

Leur premier EP éponyme, paru en mai dernier, comprend six chansons, des pièces qui parlent d'amour ou encore de voyage comme Run Baby run ou Another day.

Le Cabaret Festif!

The Johans a été sélectionné il y a quelques semaines afin de participer au Cabaret Festif! de Baie-Saint-Paul.

Émilie et Cynthia espèrent beaucoup de leur participation à ce concours de la relève musicale : « On espère rencontrer des gens de l'industrie, des musiciens. C'est comme une grande famille le milieu de la musique au Québec et on voudrait en faire parti », explique Émilie.

Le duo participera donc au Cabaret le 27 janvier prochain. Le spectacle aura lieu à la Maison Otis de Baie-Saint-Paul.

Plus près de chez-nous, The Johans montera sur la scène du Scanner à Québec le 21 avril.